"Faillerin yakalanması için tüm imkanların seferber edilecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'ndan Kulp ilçesinde meydana gelen terör saldırısıyla ilgili bilgi aldı.

Diyarbakır Valiliği: “Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 4 kişi öldü, 13 kişi yaralandı“