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"Faillerin yakalanması için tüm imkanların seferber edilecek"

"Faillerin yakalanması için tüm imkanların seferber edilecek"

Siyaset 12.09.2019, 20:39 12.09.2019, 22:09
"Faillerin yakalanması için tüm imkanların seferber edilecek"

"Faillerin yakalanması için tüm imkanların seferber edilecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'ndan Kulp ilçesinde meydana gelen terör saldırısıyla ilgili bilgi aldı.

Diyarbakır Valiliği: “Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 4 kişi öldü, 13 kişi yaralandı“

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