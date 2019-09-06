“Güvenli bölgede gecikmeye tahammülümüz yok”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye’de güvenli bölge konusunda hiçbir gecikmeye tahammüllerinin olmadığını belirterek, "Müşterek kara devriyesinin de 8 Eylül’de başlamasını planladık. Buraya ilişkin bir genel mutabakat var. Bu çerçevede belirlenmiş faaliyetlerin belli bir sıra ve tempoda yapılmasını bekliyoruz, bu konuda ilerlemeyi arzu ediyoruz” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki komutanlar ile birlikte Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında vekaleten yürüttüğü 2’nci Ordu Komutanlığına asaleten atanan Korgeneral Sinan Yayla’yı makamında ziyaret etti. Akar ve komutanlar, görev teslimi gerçekleştirilen Yayla’yı tebrik ederek, başarı diledi. Ziyarete Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de katıldı. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Akar, Suriye’de güvenli bölge konusunda şunları söyledi:

“Başlangıçtaki görüşmelere ‘Oraya hiçbir şekilde Türk askeri giremez’ diye başladılar. Temaslar bir ay, iki ay devam etti. En son Ağustos’taki görüşmelerde belli bir program dahilinde, belli bir takvim üzerinde genel bir mutabakat oluştu. Biz Münbiç’i de Rakka’yı da unutmadık, verilen sözlerin tutulmadığını da unutmadık. Bunlar olmadığı için biz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatlarını tek başımıza yaptık. Bu konudaki kararlılığımız gayet açık.”

Yapılan takvim kapsamında Birleşik Müşterek Harekat Merkezi’nin Akçakale’de faaliyete geçtiğini anımsatan Akar, “Orada bir Türk general ve bir ABD’li general ile onlara bağlı subaylar çalışmalara başladı. Önce İHA, sonra helikopter uçtu. 3’üncü müşterek helikopter uçuşunu gerçekleştirdik. Helikopter uçuşlarını tahkimatın tahribi dahil arazide yapılan, yapıldığı iddia edilen her şeyi bizzat görmek için bir imkan ve fırsat olarak değerlendiriyoruz. Müşterek kara devriyesinin de 8 Eylül’de başlamasını planladık. Buraya ilişkin bir genel mutabakat var. Bu çerçevede belirlenmiş faaliyetlerin belli bir sıra ve tempoda yapılmasını bekliyoruz. Bu konuda ilerlemeyi arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“GECİKMEYE TAHAMMÜLÜMÜZ YOK”

“Terör örgütü YPG’nin PKK’dan farkı yoktur. YPG’nin PKK’dan farklı olduğunu söylemek en azından bizim aklımıza hakarettir. İstihbarat raporları ve açık bilgiler bunu net olarak gösteriyor. Oradaki teröristlerin YPG’nin, tamamen PKK’nın aynısı olduğunu kanıtlıyor” diyerek sözlerini sürdüren Akar, Türkiye’nin verdiği tüm sözleri yerine getirdiğini, çalışmaları da bu şekilde sürdürdüğünü kaydetti. Akar, “Aynı şekilde karşı tarafın da verdikleri sözleri yerine getirmesini bekliyoruz. Bizler bakanlar olarak, Genelkurmay Başkanımız, kuvvetlerimiz, heyetlerimizdeki general, amiral, subay, astsubaylarımız muhataplarına tekrar tekrar şunu söylüyor, ‘Gecikmeye, oyalanmaya tahammülümüz yok’. Niye? Çünkü geçmişteki olayları unutmadık. Dolayısıyla biz bir an önce üzerinde mutabık kaldığımız, teröristlerin geri çekilmesi, ağır silahların toplanması, tahkimatın tahrip edilmesi, orada müşterek devriyelerin başlaması, devriye üslerinin kurulması, uçak faaliyetlerinin bir an önce başlaması helikopter ve İHA sürdürülmesi. Bu konuda ısrarlıyız, kararlıyız. Biz bu şekilde bu olayın gitmesi ve ülkemizin güneyindeki bu terör koridorunun tahribinden yanayız. Sınırlarımızın güvenliği, 82 milyonun emniyeti için çalışıyoruz. Beraber çalışalım. Olmadı mı, olmuyor mu? O zaman da B planımız da, C planımız da hazır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da tekrar tekrar söylediği gibi biz stratejik ortaklık, müttefiklik ruhuna uygun, birlikte terörle mücadeleyi yapmak istiyoruz. Biz sonuna kadar görüşmeler yoluyla, mutabakatla bu işi götürmeye çalışıyoruz ama bu hep böyle olacak, hep bekleyeceğiz değiliz. Böyle bir şey yok” açıklamasını yaptı.

Akar, terörle mücadelenin artan bir kararlılık ve tempoda devam ettiğini belirterek, “Asil milletimizi terör belasından kurtaracağız” diye konuştu.

(İHA)