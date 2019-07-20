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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’tan Kıbrıs Barış Harekatı Paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 45’inci yıl dönümünü resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Siyaset 20.07.2019, 13:30 20.07.2019, 14:37
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 45’inci yıl dönümünü resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
"Kıbrıs Barış Harekatı’nın 45’inci yıl dönümünde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutluyor, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi Kıbrıs Türkü’nün yanında olmaya devam edecek."
(Emin Kuvat/İHA)
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