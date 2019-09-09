Son Dakika
İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, şehit Kansuva'nın ailesini ziyaret etti
“Konya ASELSAN'ın etrafını karma endüstri bölgesi haline getireceğiz“
Gençler 30 saatlik “dijital maratonda“ yarıştı
9 ilde çıkan orman yangınlarının tamamı söndürüldü
Bakan Gül'den “Filenin Sultanları“na tebrik
Burdur'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
GÜNDEM ÖZETİ / 9 Eylül 2019
Aspendos, Siegfried ile Odette'nin aşkına şahitlik etti
Bakan Koca'dan “Filenin Sultanları“na tebrik
Bakan Ersoy'dan “Filenin Sultanları“na tebrik

İçişleri Bakanı Soylu: “İstanbul ve Ankara için kayyum söz konusu değil”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İstanbul ve Ankara için kayyum atanması söz konusu değildir” dedi.

Siyaset 08.09.2019, 12:07 09.09.2019, 00:51

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İstanbul ve Ankara için kayyum atanması söz konusu değildir” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında İstanbul ve Ankara’ya kayyum atanması tartışmaları ile ilgili konuştu. Yapılan seçimlerde İstanbul seçmeninin kararını verdiğini hatırlatan Soylu, “Bu karar demokratik ve hukuki bir karardır. Burada seçilmesinin bir tek sebebi var; ‘Benim elde ettiğim bütçeyle benim mahalli idarelerin müşterek hizmetlerini burada gör. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bana vereceği hizmeti koordine et, çöpümü topla, suyumu akıt, başıma seninle ilgili problem geldiği zaman çözmeye çalış.’ Bir belediye ülke yönetmek için seçilmez. Kendi işini iyi yaparsa o halk takdir eder. Türkiye politikalarına hevesli olabilirsiniz. Hedefleriniz de olabilir. Hepimiz buralara Ay’dan gelmedik. Bu milletin içerisinden geldik. Bunu arzu da edebilirsiniz. Ama önce işinizi yapacaksınız. Biz burada bu belediyelerin Diyarbakır, Mardin, Van bunların alınmasını terörle irtibatlarından dolayı olduğunu, niçin alındığını ifade ettim” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’nun Diyarbakır ziyaretini de eleştiren Soylu, “Diyarbakır’da ‘Ben sizinle aynı çizgideyim, 16 milyonun selamını getirdim’ diyor. Ben İstanbul seçmeniyim. Ben PKK teröristlerini tedavi ettiren, terörist cenazelerine katılan, bir teröristin ismini caddeye verene ben selam göndermedim. Hanımla da konuştum, o da göndermemiş. Bütün bunlar bir belediye başkanının yapması gereken şeyin üstündedir. Bunu ben değerlendirmem, bunu İstanbul seçmeni değerlendirir. Biz orada teröre karşı mücadele ortaya koyuyoruz. Teröre karşı mücadeleyi destekleyen bir kişiyi, onları gönüllendiren bir kişiyi ben içişleri bakanı olarak uyarırım. Bu yaptığın yanlıştır, doğru değildir diye. Biz terörle mücadele veriyoruz. Bırakın da bu işin bu boyutunun nasıl yönetilebileceğini ortaya koyma hakkı bize ait olsun. Bu mücadele yapılırken bu mücadelenin yapıldığı kesime, terör örgütünün görevlendirdiği insanlara moral verenlere söz söyleme hakkımız da olsun” şeklinde konuştu.

İstanbul ve Ankara’ya kayyum atanmasının gündemde olup olmadığı sorusuna da yanıt veren Soylu, “Muhtarlığın kendi kuralları var. Belediye başkanlığı, kendi kuralları var. Kaymakam kendi kuralları var. İstanbul ve Ankara, bir başka yere kayyum atanabilmesi için terörle irtibat ve iltisak bulunması gerekir. Bunu ortaya çıkaranlar Diyarbakır, Van ve Mardin’de yaptıklarımızı sulandırmak için yapıyor. İstanbul ve Ankara için kayyum atanması söz konusu değildir. Bu terörle alakalı bir şeydir. Siz terörü destekliyorsanız, yardım ve yataklık yapıyorsanız elbet devlet gereğini yapar. Ne İstanbul ne Ankara’nın bu konuda bir değerlendirmemiz söz konusu değil” açıklamalarında bulundu.

(İHA)

#video haber #kayyum haberleri #ankara #istanbul #İçişleri Bakanı Soylu
Yorumlar (0)
18°
açık
Namaz Vakti 09 Eylül 2019
İmsak 04:49
Güneş 06:15
Öğle 12:52
İkindi 16:27
Akşam 19:18
Yatsı 20:39
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@