Son Dakika
İstanbul'da 2 milyon 819 bin öğrenci dersbaşı yapacak
Erdoğan: "Şovdan başka bir işe yaradıklarını görmediğimiz muhalefet belediyelerinin bıraktığı boşlukları kurumlarımız, imkanlarımızla biz kapatacağız"
İtalya'da pole pozisyonu Leclerc'in
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçtiğimiz ağustos ayındaki kur saldırısının ardından başlattığımız dengelenme süreci başarıyla sürüyor. Şimdi yeniden büyümeyi güçlendirme aşamasına geçiyoruz."
Erdoğan: "Perşembe günü Para Piyasası Kurulu toplanıyor, inanıyorum ki faiz daha da düşecek. Faiz düştükçe enflasyon da düşecektir, bunu göreceksiniz"
Erdoğan: "Tüm gücümüzle ekmeklerinin peşindeki işçilerin de evlatlarına kavuşmaktan başka gayeleri olmayan anaların da yanlarında olacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyarbakır'da analar, evlatlarını bölücü örgütün elinden kurtarmak için destansı bir mücadele veriyor."
Para istedikleri gençlerden birini öldürdüler
A Milli Erkek Basketbol Takımı, umutlarını son maça taşıdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Partili belediyelerde işten çıkartmalar olsa gök kubbeyi üzerimize yıkmaya çalışacak olanlara bakıyoruz, en küçük bir ses seda yok. Bu, iki yüzlülüğü gösteriyor."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Tunceli'de

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "(Tunceli'deki Aliboğazı bölgesi) İnşallah buralarda kalan teröristlerin de tamamı etkisiz hale getirilecek ve inşallah buralar da huzur içerisinde herkesin rahatlıkla gelebileceği yerler olacak"

Siyaset 07.09.2019, 17:27
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Tunceli'de
banner63

TUNCELİ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'deki Aliboğazı bölgesine ilişkin, "İnşallah buralarda kalan teröristlerin de tamamı etkisiz hale getirilecek ve inşallah buralar da huzur içerisinde herkesin rahatlıkla gelebileceği yerler olacak." dedi.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ile Tunceli-Erzincan kara yolu çevresindeki güvenlik kulelerini inceleyen Bakan Soylu, ardından Hozat ilçesindeki Aliboğazı bölgesinde yapımı tamamlanan Keklik Tepe Yaşam Alanlı Güvenlik Kulesi'ni ziyaret etti.

Süleyman Soylu, temaslarının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Aliboğazı bölgesinin bir dönem terör örgütünün en çok kullandığı yerlerden biri olduğunu hatırlattı.

- "İnşallah buralar huzur içerisinde olacak"

Terör örgütünün burada barındığını ve diğer illere buradan teröristleri gönderdiğini anımsatan Soylu, şöyle konuştu:

"Özellikle Karadeniz'e geçişlerini temin ettikleri alanlardan bir tanesi. Allah'a şükür şimdi güvenlik güçlerimizin olağanüstü gayretiyle burada bugün terörist sayısının artması ve barınması mümkün değildir. İnşallah buralarda kalan teröristlerin de tamamı etkisiz hale getirilecek ve inşallah buralar da huzur içerisinde herkesin rahatlıkla gelebileceği yerler olacak."

Soylu, daha sonra Ovacık ilçesine geçerek, burada teröristler tarafından önceden döşenmiş patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 4 yaşındaki Nupelda ile 8 yaşındaki Ayaz Güloğlu kardeşlerin anısına yaptırılan parkın açılışını gerçekletirdi.

- Terör kurbanı kardeşlerin ailesine ev hediye edildi

Parkın açılışına katılan çocuklarla sohbet eden ve çeşitli hediyeler veren Soylu, terör kurbanı Güloğlu kardeşlerin ailesinin yaşadığı Çakmaklı köyüne geçti.

Anne Cevriye ve baba Ekber Güloğlu'na baş sağlığı ve sabır dileyen Soylu, Tunceli Valiliği tarafından alınan iki evden birinin tapusunu Güloğlu ailesine, diğerini de yine Ovacık ilçesinde 15 Haziran'da yoldan geçen yolcu otobüsünün açılan bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Çayı'na düşerek yaşamını yitiren Engin Eroğlu'nun babası Ali Ekber Eroğlu'na verdi.

Soylu, ziyaretin ardından Munzur Gözeleri'ne geçerek burada vatandaşlarla sohbet etti, Vali Sonel'den Munzur Gözeleri için hazırlanan proje hakkında bilgi aldı.

#Engin Eroğlu #Aliboğazı bölgesi #8 yaşındaki Ayaz ve 4 yaşındaki Nupelda #Hozat #İçişleri Bakanı Süleyman Soylu #Munzur Gözeleri #ovacık #tunceli #yaşam alanlı güvenlik kuleleri
Yorumlar (0)
27°
az bulutlu
Namaz Vakti 07 Eylül 2019
İmsak 04:48
Güneş 06:14
Öğle 12:52
İkindi 16:28
Akşam 19:19
Yatsı 20:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@