İmamoğlu’ndan HDP’ye ziyaret: "Size güç olmak için geldik”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır ziyaretinde HDP ile ortak çalışma yapabileceklerinin sinyalini verdi. Partilileri, HDP’li milletvekili ve görevden alınan belediye başkanlarıyla HDP’li Kayapınar belediyesinde bir araya gelen İmamoğlu, “Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye başkanlarına ve onların seçmenlerine yönelik tavır böyle bir ayrımcılık görüntüsünü ortaya koymaktadır. Bu hepimizi çok üzmektedir” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır’da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) il binasında CHP’li vekil ve partililerle bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, teröre verdikleri destekten dolayı kayyum atanan Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye başkanlarına ve onların seçmenlerine yönelik ayrımcılık yapıldığını iddia etti. İmamoğlu, “Bu hepimizi çok üzmektedir. Biz bütün olgun tavrımızla, bütün hukuka uygun tavrımızla bu tepkimizi dile getirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“SİZE GÜÇ OLMAK İÇİN GELDİK"

Ekrem İmamoğlu, daha sonra CHP il binasından ayrılarak partililerle birlikte eski Diyarbakır Baro Başkanı Avukat Tahir Elçi’nin kabrini ziyaret etti. İmamoğlu kabir ziyaretinden sonra HDP Kayapınar Belediyesinde HDP’li vekiller ve görevden alınan belediye başkanlarıyla görüştü. Burada açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Hep birlikte zorlukları aşacağız. Aslında her zorluk bize başka bir fırsatta doğurabilir. Bunu yaşadık. Yani biz 31 Mart ile 23 Hazirandaki süreçte bize yaşatılan ya da bu ülkeye yaşatılan, demokrasiye yaşatılan o bir nevi darbe ülkeye başka bir fırsat kapısı açtığını hep beraber hissettik. Birleşme, buluşma, barışma, bir birini hissetme tek vücut olma bir talep doğrultusundaki Ahmet Türk tam bir tecrübe abidesi. Çok zorluğu yaşamış bir başkanımız ve kıymetli bir siyaset adamı. Dolayısıyla her zorluğun bir fırsat önümüze koyabileceğini düşünüyorum. Ben şuradaki bir atmosferi de bir kaynaşma olarak görüyorum. Bu bir siyasi kaynaşma değil. İstanbul’daki seçimde bir siyasi seçim olmaktan çıkmıştı zaten. Yoğun bir mücadeleyi bir arada vermeliyiz. Gerçekten manevi biz gerçekten bu süreci bir fırsata döndürmeliyiz. Ben Batman’daki bir kardeşimin düğününü planlamıştım. Elbette ki günler öncesinde düğüne giderken sizin ziyareti de yanına eklemiştik. Bu başkanım biliyor, hep konuştuk bunu. Ama böyle bir ziyaret oldu. Biz sizi ziyarete geleceğimizi düşünürken başka bir vesile ile Ahmet başkanımızla böyle tanışma fırsatına sahip olduk. Çok değerli hanım efendi başkanımızı ziyaret etmiş olduk. Başka bir fırsata döndürmeliyiz bunu. Bu bakımdan burada olmamızın tek sebebi size güç olmak, ama daha ötesinde bize fark etmiyor, aynı yerde görüyoruz kendimizi” diye konuştu.

Görüşme daha sonra hediyelerin takdim edilmesi ve basına kapalı olarak devam etti.

(Rıdvan Kılıç - Sedat Irmak/İHA)