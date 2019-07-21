İsmet Büyükataman Kimdir ? İsmet Büyükataman Hayatı ve Biyografisi

Eğitimci; Bursa Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İdari Bilimler Enstitüsünde tamamladı.

Milliyetçi İşçi Sendikaları Konfederasyonunda çeşitli görevlerde bulundu.

Bursa Ülkü Ocakları Başkanlığı yaptı. MHP Bursa İl Başkanlığı, MHP Genel Başkan Yardımcılığı ve MHP Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu. MHP Genel Sekreteri ve MYK Üyesidir.

23, 24, 25. 26. ve 27 Dönemde Bursa Milletvekili seçildi. Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı.

İngilizce bilen Büyükataman, evli ve 2 çocuk babasıdır.

İsmet Büyükataman Kimdir? Nerelidir - Kaç Yaşındadır?

22 Aralık 1953 yılında, Amasya’nın ilçesi olan Merzifon’da dünyaya gelen İsmet Büyükataman, Milliyetçi Hareket Partisi ve Türk siyaseti içinde en önemli kişiliklerden biridir. Milliyetçi Hareket Partisi içinde önemli görevlerde bulunan İsmet Büyükataman, yakın dönemde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreterlik görevini de başarıyla yürütmüştür. Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili sıfatıyla yaptığı birçok açıklamada, ülke gündemini derinden etkilemeyi başarmış ve birçok önemli konunun gündeme gelmesinde etkili olmuştur.

Bursa Eğitim Enstitüsünde Matematik Bölümünden mezun olan İsmet Büyükataman, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, İdari Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamlamıştır. Meslek hayatına başarılı bir eğitimci olarak devam eden İsmet Büyükataman, Milliyetçi Hareket Partisinin yanı sıra birçok farklı Sivil Toplum Örgütünde farklı görevlerde bulunmuştur.

Gençlik yıllarından itibaren siyasetle yakından ilgili olan İsmet Büyükataman, ilk olarak Bursa’da Ülkü Ocakları Başkanlığı yapmış ardından, Milliyetçi Hareket Partisi bünyesinde birçok farklı kademede üst düzey yöneticilik faaliyetlerinde bulunmuştur. 23, 24, 25 ve 26. ve 27. Dönemde Türkiye Genel Seçimlerinde Bursa’dan Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisinde aktif olarak yasama faaliyetlerinde bulunmuştur. Meclis bünyesinde; İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda üyelik faaliyetlerinde bulunarak, farklı çalışmalarda bulunmuştur.

Milliyetçi Hareket Partisi içinde Genel Başkan Yardımcılığı, Genel Sekreterlik ve Merkez Yönetim Kurulu üyelikleri bulunan İsmet Büyükataman, Milliyetçi Hareket Partisi içinde en önemli isimler arasında gösterilmektedir. Türk siyasetinin önemli isimlerinden biri olan İsmet Büyükataman , siyasi faaliyetlerini hala Milliyetçi Hareket Partisinde aktif olarak sürdürmektedir.

İsmet Büyükataman Siyasi Kariyeri

İsmet Büyükataman, erken dönemlerinde başladığı siyasi kariyerini bugün Milliyetçi Hareket Partisi bünyesinde üst düzey parti yöneticiliği ve Milletvekili olarak sürdürmektedir. Bursa Ülkü Ocakları Başkanı olarak başlayan siyaset hayatı, kısa sürede yaptığı çalışmalar ve siyasi duruşu nedeniyle yükselmiş ve Türk siyaseti içinde önemli şahsiyetlerden biri olmuştur.

Milliyetçi Hareket Partisi merkez yönetimi

içinde görev almadan önce, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı, Ülkü Ocakları Başkanlığı ve il teşkilatlarında çeşitli görevlerde bulunmuştur. Kısa sürede dikkat çeken İsmet Büyükataman, Milliyetçi Hareket Partisi, MHP Genel Başkan Yardımcılığı ve ardından Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreterliği görevlerini de başarıyla sürdürmüştür. Halen Milliyetçi Hareket Partisi içinde Merkez Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Sekreter görevini yürüten İsmet Büyükataman, Türkiye Büyük Millet Meclisinde de Milliyetçi Hareket Partisi saflarında aktif milletvekilliği yapmaktadır.

23, 24, 25.,26. ve 27. Dönemde Türkiye’de yapılan Genel Seçimlerde , Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Milletvekili olarak meclis çalışmalarına başlayan İsmet Büyükataman, Milliyetçi Hareket Partisi içindeki en önemli isimler arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra Milliyetçi Hareket Partisi adına, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda görev almaktadır.

Meclis içinde aktif olarak faaliyet yürüten İsmet Büyükataman, Milletvekili sıfatıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, ilk imza sahibi olduğu birçok kanun teklifini de meclise sunmuştur. İsmet Büyükataman’ın ilk imza sahibi olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunduğu kanun teklifleri arasında; Bursa’nın Bazı İlçelerinin Kalkınmada Öncelikli Yöreler Arasına Alınması, Devlet Memurları Kanununda Değişiklik, Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik, Beş İlçe ve İnegöl Adıyla Yeni İl Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi. İsmet Büyükataman’ın ilk imza sahibi olarak meclise sunduğu kanun teklifleridir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu kapsamında sık sık konuşma yapan İsmet Büyükataman, özellikle 2013 ve 2014 yılları arasında mecliste yapılan, Bütçe Kanunları İle Kesin Hesap Kanunları ve Bu Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarıları hakkında genel kurulda konuşmalar yapmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi saflarında en dikkat çeken isimlerden biri olan İsmet Büyükataman, meclis faaliyetleri ve parti faaliyetlerinde aktif olarak hizmet yürütmektedir.

İsmet Büyükataman’ın Meslek Hayatı

İsmet Büyükataman, Bursa Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümü ve Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi, İdari Bilimler Enstitüsünde, lisans ve yüksek lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra, çeşitli kurumlarda öğretmen olarak çalışmıştır.

Milliyetçi İşçi Sendikaları Konfederasyonu (MİSK) bünyesinde Genel Merkezi Eğitim Dairesinde çalışmıştır. Bursa İli Milliyetçi İşçi Sendikaları Konfederasyonu Bölge Temsilciliği görevinde de aktif olarak çalışan İsmet Büyükataman, ilerleyen yıllarda serbest olarak çeşitli müteahhitlik faaliyetlerinde bulunmuştur.

Milliyetçi Hareket Partisi içinde ilk olarak; Bursa Ülkü Ocakları Başkanlığı ve Milliyetçi Hareket Partisi Bursa İl Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Bu görevlerin ardında Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine alınan İsmet Büyükataman, MHP Genel Başkanlığı ve MHP Genel Sekreterlik hizmetleri yürütmüştür.

Milliyetçi Hareket Partisi 23, 24, 25.26. ve 27.Dönemlerde Bursa Milletvekili olarak aday gösterilmiş ve aynı dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisinde aktif olarak Milletvekilliği görevlerinde bulunmuştur. Hem parti içinde hem de mecliste yaptığı çalışmalarla dikkat çekmiş ve Türk siyaset tarihinde önemli isimler arasında yer almıştır.