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"İstanbul Sözleşmesi uygulanmalı"

- CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse: - "Şiddete karşı etkin yaptırımlar içeren İstanbul Sözleşmesi kesinlikle uygulanmalı. Yargıda erkeklere ödül gibi dağıtılan ceza indirimlerine son verilmeli. Ancak bu şekilde kadın cinayetlerinin önüne geçilebilir"

Siyaset 28.08.2019, 13:03
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ADIYAMAN (AA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, "Şiddete karşı etkin yaptırımlar içeren İstanbul Sözleşmesi kesinlikle uygulanmalı. Yargıda erkeklere ödül gibi dağıtılan ceza indirimlerine son verilmeli. Ancak bu şekilde kadın cinayetlerinin önüne geçilebilir." dedi.

Köse, partisinin Adıyaman İl Başkanlığı'nca bir otelde düzenlenen "Demokrasi, Adalet ve Barış" konulu etkinliğe katıldı.

Burada konuşan Köse, "Umut Her Yerde" projesi kapsamında umut, barış, adalet, demokrasi, millet iradesi ve yaşam hakkını korumak için yola koyulduklarını vurguladı.

Sivil toplum örgütleri, sendika, emekçi kadınlara "adalet ve demokrasi yolculuğunun" durak noktalarında buluşma çağrısı yaptığını dile getiren Köse, "Yolculuğumuza Kırıkkale'den başlayacağız. Emine Bulut'un ailesine taziye ziyaretinde bulunacağız. Ardından Yozgat, Kayseri, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Batman, Şanlıurfa, Gaziantep, Osmaniye ve Adana'da çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bugün geleceğimizi inşa etmek için kadınlar canla başla mücadele ediyor." dedi.

Son dönemlerde artarak devam eden kadın cinayetlerine tanıklık ettiklerini ifade eden Köse, şöyle konuştu:

"Kırıkkale'de Emine Bulut'un cinayetine tanıklık ettik. Adıyaman'a gelmeden önce aileyi ziyaret ettim. Aile çok perişan. Özellikle çocuğun psikolojisi bozulmuş. Kadın cinayetleri için yaptırımlar uygulanmalı. Bugün yine kadın cinayeti duyduk. Bunların sosyolojik açıdan araştırılması gerekiyor. Cezaların uygulanması gerekiyor. Caydırıcı yasalar olmalı. İstanbul sözleşmesinin arkasında durulmadığı sürece cinayetler devam eder. Şiddete karşı etkin yaptırımlar içeren İstanbul Sözleşmesi kesinlikle uygulanmalı. Yargıda erkeklere ödül gibi dağıtılan ceza indirimlerine son verilmeli. Ancak bu şekilde kadın cinayetlerinin önüne geçilebilir. Kesinlikle yaptırımların uygulanması gerekiyor. Kadın cinayetleri konusunda çok üzgünüm. Bir şeyler yapılmalı. Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz. Artık ölmek istemiyoruz. En yakınlarımız tarafından öldürülmek istemiyoruz. Bu cinayetlerin son bulmasını istiyoruz."

Kadınlarla birlikte mücadele edilmesi gerektiğini anlatan Köse, kadın gücü, hassasiyeti ve mücadelesine inanan bir kişi olduğunu söyledi.

Köse, partisinin "Yurtta barış, dünyada barış" ilkesini her zaman benimsediğini dile getirerek, "Bu ilke doğrultusunda başta komşularımız olmak üzere diğer devletlerde yapıcı ilişki kuracağız. Güvenilir ve iş birliği yapılabilir ülke konumuna bu memleket bir şekilde gelecektir." ifadelerini kullandı.





#adıyaman #CHP Kadın Kolları #Fatma Köse #toplantı
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