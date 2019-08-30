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Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ağustos'a videolu kutlama
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla paylaştığı videoda Nazım Hikmet'in Kurtuluş Savaşı Destanı'ndan bir bölümü seslendirdi
Siyaset 29.08.2019, 20:11 29.08.2019, 22:39
ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Twitter'tan yayımladığı video ile kutladı.
Kurtuluş Savaşı'na dair görüntülerin yer aldığı videonun sonunda, 30 Ağustos'a özel hazırlanan logoyla Zafer Bayramı kutlanıyor.
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