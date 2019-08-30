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Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ağustos'a videolu kutlama

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla paylaştığı videoda Nazım Hikmet'in Kurtuluş Savaşı Destanı'ndan bir bölümü seslendirdi

Siyaset 29.08.2019, 20:11 29.08.2019, 22:39
Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ağustos'a videolu kutlama
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ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Twitter'tan yayımladığı video ile kutladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla paylaştığı videoda Nazım Hikmet'in Kurtuluş Savaşı Destanı'ndan "26 Ağustos Gecesi Saatler" bölümünü seslendirdi.

Kurtuluş Savaşı'na dair görüntülerin yer aldığı videonun sonunda, 30 Ağustos'a özel hazırlanan logoyla Zafer Bayramı kutlanıyor.

#30 Ağustos Zafer Bayramı #CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
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