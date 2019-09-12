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Kılıçdaroğlu'ndan Diyarbakır'daki terör olayına tepki
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:- "Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde masum vatandaşlarımıza yönelik düzenlenen alçakça saldırıda şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum"
Siyaset 12.09.2019, 21:55 12.09.2019, 22:07
ANKARA (AA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, masum vatandaşlarımıza yönelik düzenlenen alçakça saldırıda şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.
"Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, masum vatandaşlarımıza yönelik düzenlenen alçakça saldırıda şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."
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