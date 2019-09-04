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Kılıçdaroğlu'ndan Mardin şehidi için taziye mesajı

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan askere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere acil şifalar diledi

Siyaset 04.09.2019, 10:18 04.09.2019, 12:56
Kılıçdaroğlu'ndan Mardin şehidi için taziye mesajı
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ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşer askere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere acil şifalar diledi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Mardin'in Ömerli ilçesinde, PKK'lı teröristlerce alçakça yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan askerimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

#CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu #mardin #ÖMERLİ #pkk #terörist
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