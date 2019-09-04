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Kılıçdaroğlu'ndan Mardin şehidi için taziye mesajı
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan askere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere acil şifalar diledi
Siyaset 04.09.2019, 12:18
ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşer askere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere acil şifalar diledi.