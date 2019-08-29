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Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonları
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır ile Irak'ın kuzeyinde devam eden terör operasyonlarında şehit olan askerlerin ailelerini telefonla arayarak taziyelerini iletti
Siyaset 29.08.2019, 16:48
ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır ile Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerlerin ailelerini telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Kılıçdaroğlu, telefon görüşmelerinde şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.
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