Külliye'de Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüştüğü büyükşehir belediye başkanlarının, daha rahat iletişim için ortak bir Whatsapp grubu kuracağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Büyükşehir Belediye Başkanları ile bir araya geldi.

Toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında aralarında CHP'li İstanbul, Ankara ve İzmir belediye başkanları, 6 bakanın ve farklı partilerden belli sayıda ilçe belediye başkanın da yer alacağı bir komisyon kurulması kararı çıktı.

Toplantının ardından AK Parti'li Gaziantep, Bursa, Malatya ve Kayseri büyükşehir belediye başkanları basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

- Erdoğan'dan "Meydanlarda yapılan konuşmalar, meydanda kaldı" mesajı

Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meydanlarda yapılan konuşmaların meydanlarda kaldığını belirttiğini ve oy veren, vermeyen herkesin belediye başkanlarından hizmet beklediğini söylediğini aktardı.

Toplantıda, yerel yönetimlerin genel sorunlarının ele alındığını bildiren Şahin, "Yerel yönetimlerin genel sorunları var. Bunların içerisinde gelirlerinin arttırılması, gelirin adaletli dağıtılması ve büyükşehirlerin kendi içerisinde adaletsizlik söz konusu. Denkleme baktığınızda, kişi başına gelir hesaplanırken yüzölçümü var, insan faktörü var, her şehrin katma değeri var. Bundan kaynaklı yaşanan yerelde sorunlar var. Önce biz bunu yerel anlamda gelir dağılımı adaletinin sağlanması ile ilgili yapılması gerekenler, önerileri söyledik. Ondan sonra her belediye başkanı kendi şehriyle ilgili sorunları, ilgili bakanlara anlattılar." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir komisyon kurulması talimatı verdiğini bildiren Fatma Şahin, şöyle devam etti:

"Bu komisyonla birlikte Mecliste alınması gereken kararlar varsa bu kararların hızlı bir şekilde alınması için Meclise hızlı bir şekilde yetiştirilmesi, Cumhurbaşkanlığı normunda yapılması gereken ne varsa kendilerinin hızlı bir şekilde bu karaları alacağını, ilgili bakanlıkların da yakın takipçisi olacağını söyledi. Açıkcası her belediye başkanımız masaya gelirken elindeki sorunların çözme kapasitesine ulaşmış, ilgili bakanlarla konuşmuş ve komisyonlarda bu sorunların hukuki altyapısını hazırlanmış olarak görmenin mutluluğunu yaşadı. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederiz. Bir yerel yönetici olması, damdan düşmesi ve büyük vizyonuyla şehirlerin kalkınmasına, yerel kalkınmaya liderlik yapıyor. Allah'ın izniyle bu bakış açısıyla Cumhuriyet'in 100'üncü yılında dünyanın 10'uncu ekonomisini her şehri kalkındırarak başaracağız."

Suriyeli mültecilerin toplantı gündemine gelip gelmediği sorulan Şahin, "Bu da genel bir sorun. Mülteciler 7 yıldan beri ülkemizdeler. Onlarla ilgili kişi başına gelen paylarla ilgili yapılması gerekenler var. Belediyeler Birliği olarak da bizim önerimiz içerisinde mülteciler için de önerimiz var. Nasıl kendi vatandaşlarımız için İller Bankası üzerinden mali destek geliyorsa hangi şehirde ne kadar mülteci varsa bunların da desteklenmesi üzerine taleplerimizi sunduk. Önerilerimizi sonucunu da komisyonlarda takibin yapacağız." yanıtını verdi.

- "Ortak çalışmanın kararı alındı"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, toplantının bir masa etrafında gerçekleştiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız bir kesimi hedef alan mantık içerisinde değil, sadece sağlıklı uygulamalar yapma anlayışı içerisinde hepimize önerilerde, tavsiyelerde bulundu. Hepimizin uygulamalar açısından bunlara dikkat etmemiz gerektiğini vurguladı." diye konuştu.

Belediye başkanlarının toplantıda beşer dakikalık söz alarak görüşlerini açıkladıklarını ve şehirlerin sorunlarını dile getirdiklerini aktaran Büyükkılıç, sonrasında bakanların da bu tespitlere cevap verdiğini söyledi.

Toplantının sonuna doğru Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı salondan Erdoğan'ın ayrıldığını bildiren Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın toplantıyı devam ettirdiğini anlattı.

Büyükkılıç, "Yerel yönetimlerle ilgili yasa açısından yapılacak çalışmada bakanlarımız ve belediye başkanlarımızın yapacağı ortak çalışmanın kararı alındı. Ayrıca bir WhatsApp grubu kurulmak suretiyle büyükşehir belediye başkanları, kimse birbirini dışlamadan, ötekileştirmeden dayanışma içerisinde bir grup oluşturarak, rahatlıkla görüşülmesini sağlayacak bir görüş belirtildi." bilgisini paylaştı.

Muhabbet ortamında güzel bir çalışma olduğunu ifade eden Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çalışmayla ilklere imza attığını söyledi.

- Erdoğan'dan "İlçe belediye başkanları da komisyonda olsun" talimatı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında oluşturulacak komisyonda 6 bakan, 6 büyükşehir belediye başkanı, Ankara, İstanbul ve İzmir belediye başkanlarının yer alacağını açıklayan Büyükkılıç şöyle devam etti:

"İlçe belediyelerinde de bu oluşumun içerisinde yer alması konusunda Sayın Cumhurbaşkanımız irade belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da önümüzdeki hafta muhtemelen davet edecek ve bu çalışma hızlı bir şekilde başlayacak. Bu yapılan çalışma sonrası da Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerekirse yasa tasarısı gerekiyorsa Sayın Cumhurbaşkanımızın çıkaracağı kararnameler ya da yönetmelikler... Yani burada halkın huzuru, insanlara 'hizmet etmek için mazeret üretmeyin, hizmet üretin' anlayışı içinde ayrım gözetmeden tüm başkanlarımıza fırsat verecek bir yaklaşım sergilendi."

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç da toplantıya ilişkin, "Konsensusun oluşması yasaların da hızlı çıkmasını sağlayacaktır. Ayrıca bu da bir kazanım. Diğer siyasi partilerin de komisyonlarda yer alması elbette Türkiye Büyük Millet Meclisinde de birlikteliği sağlayacak, yasalar bir an önce çıkacak." yorumunu yaptı.

- "Şehirlerimize ciddi katkısı olacaktır"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, toplantıda bütün sorunların konuşulduğunu belirterek, "Tüm bakanlarımız soruları cevapladılar. Bazı soruları daha sonra tekrar görüşmek üzere karşılıklı konuşuldu. Ben inanıyorum ki, şehirlerimizin bu buluşması Türkiye'deki hangi siyasi partiden seçilirse seçilsin belediye başkanlarımızın buluşması, bunun Sayın Cumhurbaşkanımız, Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyeleri, Sayın Bakanlarımızla yapılması, şehirlerimize ciddi katkısı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Bu birlik ve beraberliğin yurt dışına yansıyan boyutunun da olacağına işaret eden Aktaş, özel bir buluşma yaşandığını söyledi.

- "Biz bunu Türkiye buluşması olarak tarif ediyoruz"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise toplantıda belediye başkanlarının ilettikleri sorunlara ilgili bakanlıklar tarafından neticeye müessir cevaplar verildiğini anlattı.

Toplantıların periyodik aralıklarla sürmesi temennisinde bulunduklarını dile getiren Gürkan, "Biz bunu Türkiye buluşması olarak tarif ediyoruz. Bu Türkiye buluşması inanıyorum ki huzurun, ahengin, birlik ve beraberliğin, bugün ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunların hem dış cephesinden hem iç mahfiller açısından önemli bir ders niteliğinde olduğunu, bir mesaj niteliğinde olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu birliktelik teröre karşı dik duruşun, birlikte olunması gerektiğinin en güzel mesajıdır." sözlerine yer verdi.