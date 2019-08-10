Liderlerin bayram programı

ANKARA, CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı'nı ailesiyle Marmaris’te geçirecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Antalya'da, TBMM Başkanı Mustafa Şentop Tekirdağ’da, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da geçirecek.

Liderlerin Kurban Bayramı programları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı’nı ailesi ile birlikte Marmaris’te geçirecek. Erdoğan’ın bayramın son günü ise İstanbul’da olması bekleniyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bayramı memleketi Tekirdağ’da karşılayacak.

Şentop, bayram namazı ve kurban kesimi sonrası, Sahil Dolgu Alanı’nda Tekirdağlılarla bayramlaşacak. Şentop bayram süresince Tekirdağ’ın ilçelerini de ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise bayramın ilk günü İstanbul'da olacak.

BAHÇELİ ANKARA'DA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, her bayram olduğu gibi bu bayramı da Ankara’da geçirecek. Bahçeli bayram namazının ardından partililerle birlikte MHP’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in Anıttepe’deki mezarını ziyaret edecek. Bahçeli bayramın ikinci günü ise parti genel merkezinde partililerle bayramlaşacak.

KILIÇDAROĞLU BAYKAL'I ZİYARET EDECEK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bayram süresince ailesiyle Antalya’da olacak. Kılıçdaroğlu’nun bayramın ilk günü CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı, ikinci günü de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı ziyaret etmesi bekleniyor.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara’da bayramı karşılayacak. Bayram namazının ardından Destici, partililerle birlikte Muhsin Yazıcıoğlu’nun mezarını ziyaret edecek. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da bayramı Ankara’da karşılayacak.