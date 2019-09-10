MHP'den "Toplum, Kadın ve Şiddet" sempozyumu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Toplum, Kadın ve Şiddet Sempozyumu düzenliyor. MHP Kadın, Aile ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, sempozyumun 19-20 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacağını açıkladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu, “1. Ulusal MHP KAÇEP Toplum, Kadın ve Şiddet Sempozyumu”nun açılış programına Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin de katılacağını belirtti.

MHP Kadın, Aile ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu'nun konuyla ilgili açıklaması şöyle:

AÇILIŞ PROGRAMINA DEVLET BAHÇELİ KATILACAK

"Milliyetçi Hareket Partisi; Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikalarını bir çatı altında toplayarak kısa adını KAÇEP olarak belirlediği, hassasiyetleri ile bu eksende gerçekleşecek olan sempozyumların ve çalışmaların en büyük destekçisi olarak, kendilerinin himayelerinde ve Onursal Başkanlığında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın; Devlet Bahçeli Beyefendinin yer alacağı, Sempozyum Başkanlığını Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın; Deniz Depboylu Hanımefendinin üstleneceği, Düzenleme Kurulu, Bilim – Hakem Kurulu ve Sempozyum Sekretaryasından oluşan kurullarıyla MHPKAÇEP 18 Ekim 2019 Cuma günü Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın; Devlet Bahçeli Beyefendinin teşrif edecekleri açılış programı ile Ankara’da başlayacak olup 19-20 Ekim 2019 tarihleri arasında devem edecektir.

Toplum, Kadın ve Şiddet Sempozyumu; fikir ve hazırlık sürecinin çok daha evvel ortaya koyulduğu takribi olarak 10 aylık aktif bir çalışmanın sonrasında son halini almış ve tamamlanmıştır.

Kurulmuş olan sosyal medya hesapları, internet sitesi ve kurullarıyla ilgili konularla alakalı çalışmalar ve haberler yakından takip edilmekte olup kanun teklifleri, soru ve araştırma önergeleri, konularla ilgili makaleler ve detaylı bilgiler KAÇEP internet sitesinde ortaya koyulmuştur.

TOPLUMUMUZUN KANAYAN YARASI

Toplumumuzun kanayan yarası haline gelen “şiddet” kavramı ve türevlerinin tarihsel süreçten günümüze kadar başta psikolojik ve sosyolojik incelemeler olmak üzere konular ve yaklaşımlar ilgili öğretim üyeleri, görevlileri ve alanda araştırma yapan taraflarca ele alınmış, bu doğrultuda değerlendirmelere tabi tutulmuş akabinde bilim hakem kurulunca kabul gören bildiri özetleri sahiplerinin katılımcı olmaları noktasında karar verilmiştir.

7 Eylül Cumartesi günü Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezinde yapılan değerlendirme ve istişare toplantısında Sempozyumun amacı, içeriği, kapsamı, bildiri özetlerinin içerikleri, katılımcıların konuları ele alma şekilleri Düzenleme Kurulu ve Bilim - Hakem Kurulunca ele alınmış olup değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Sosyal Politikalar nazarında; Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli kavramlarının bir olarak ele alındığı ve projelendirildiği, siyasi partiler nazarında ve sivil toplum kuruluşları içerisinde de bir ilk olarak ifade edebileceğimiz MHPKAÇEP projemiz; yalnız toplum nazarında oluşan sıcak gündemle ve popüler eksende değil, toplumsal konuları bir sorumluluk meselesi olarak ele alan ve önemseyen Milliyetçi Hareket Partisi’nin genel kanaatini, hassasiyetini ve bu minvalde değerlendirmede bulunacağı genel sosyal sorunları ele alacağını belirtmek isteriz.

Bu bağlamda KAÇEP Projesini önemsiyor ve bu alanda bundan sonra yapılacak çalışmalarla Aziz Türk Milleti’ne katkı sağlamaya çalışacağımızı beyan ediyoruz."