MHP Genel Başkanı Bahçeli, Bayburt’ta
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye ziyarette bulundu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye ziyarette bulundu.
Bahçeli’ye, devam eden projeler ve hayata geçirmeyi planladıkları çalışmalara ilişkin bilgi veren Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, ziyaretin anısına Bahçeli’ye Bayburt’ta çıkarılan kehribardan hazırlanmış tespih ve yüzük ile yöreye özgü kabartma motifli kilim hediye etti.
Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk ile Demirözü ilçesine bağlı Gökçedere Belde Belediye Başkanı Yavuz Bakır da Bahçeli’ye çeşitli hediyeler sundu.
Bahçeli’ye ziyarette, TBMM Başkan Vekili Celal Adan, MHP Genel Başkan Yardımcıları Kamil Aydın, Sadir Durmaz ve Mevlüt Karakaya, Genel Sekreter İsmet Büyükataman, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş eşlik etti.
(İHA)
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