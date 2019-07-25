MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumartesi Günü Amasya’da

Devlet Bahçeli, Cumartesi Günü Amasya’da

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mahalli seçimlerin ardından yurt çapında teşekkür gezileri kapsamında 27 Temmuz Cumartesi günü Amasya’ya gidecek. Cumartesi öğleden sonra ilk olarak Amasya Belediye Başkanlığını ziyaret edecek olan MHP Lideri Bahçeli, saat 15.00’te de Amasyalılara hitap edecek.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 31 Mart seçimleri öncesinde de ilk durak olarak seçtiği Osmanlı İmparatorluğu’nun temellerinin atıldığı Bilecik’in Söğüt ilçesi ile Kütahya, Kastamonu, Çankırı ve Karaman’dan sonra Amasya ziyaretinde vatandaşlara seslenecek.

Bilindiği gibi 31 Mart seçimlerinde 1 büyükşehir, 10 il, 133 ilçe ve 89 belde olmak üzere toplam 233 belediye kazanan Milliyetçi Hareket Partisi mevcut belediye sayısını iki katına çıkarmıştı.