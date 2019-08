MHP İl Başkanlıklarına Malazgirt genelgesi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Prof. Dr. E. Semih Yalçın, 26 Ağustos’aki Malazgirt Zaferi kutlamalarının geniş bir katılımla gerçekleşeceğini ve törenlere Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin de katılacağını bildirdi. Yalçın, törenler dolayısıyla İl Başkanlıklarına genelge göndererek bazı uyarılarda bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. E. Semih Yalçın, zafer kutlamalarının, Malazgirt ruhunun bütün mehabetiyle yaşatılması ve milletimizin varlık bilincinin gelecek kuşaklara taşınması açısından üstün bir işlevi bulunduğuna dikkat çekti. Yalçın, “Malazgirt’teki kutlamalarda yer alacak partililerimiz ve gönüldaşlarımızın, zaferin taşıdığı ortak anlam ve değeri yansıtan davranışlar içinde olması önem arz etmektedir” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Prof. Dr. E. Semih Yalçın’ın konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklama şöyle:

GÖRKEMLİ TÖRENLER…

“Bilindiği üzere aziz Türk milletinin tarihe altın harflerle yazdığı bazı önemli askerî zaferler, ağustos ayında vuku bulmuştur.

Ağustos ayına mahsus zaferler arasında müstesna bir yeri bulunan, Türklerin Anadolu’yu ebedî yurt edinmesine vesile olan Malazgirt Zaferi, her yıl olduğu gibi bu defa da görkemli törenlerle kutlanacaktır.

Anadolu’nun tapu senedi mahiyetindeki Malazgirt Zaferi, aynı zamanda bin yıllık kardeşlik hukukunun tescillendiği, birlik ve beraberlik olgusunun perçinlendiği olağanüstü bir tarihî hadisedir.

DEVLET BAHÇELİDE KATILACAK

Malazgirt Zaferi’nin 948. yıldönümü dolayısıyla 26 Ağustos’ta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılacak resmî kutlamalara, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli de katılacaktır.

Malazgirt Zaferi’nin kıvançlı mirasçısı olan milletimiz, kutlama etkinliklerine çok büyük ilgi göstermekte ve her yıl yüksek oranda katılım sağlamaktadır.

Malazgirt Zaferi’ni kutlama ve anma törenlerine öteden beri rağbet eden camiamız, parti mensuplarımız ve teşkilatlarımızın; Sayın Genel Başkanımızın bu defaki iştiraki dolayısıyla daha büyük bir kalabalıkla tören alanında yer alacakları düşünülmektedir.

Zafer kutlamalarının, Malazgirt ruhunun bütün mehabetiyle yaşatılması ve milletimizin varlık bilincinin gelecek kuşaklara taşınması açısından üstün bir işlevi vardır.

MHP teşkilatlarının her kademesi, 26 Ağustos’ta Muş Malazgirt’te düzenlenecek “Anadolu’nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı’nda aşağıda maddeler halinde belirtilen hususlara refakat ve riayet etmeleri gerekecektir:

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1-Malazgirt’teki kutlamalarda yer alacak partililerimiz ve gönüldaşlarımızın, zaferin taşıdığı ortak anlam ve değeri yansıtan davranışlar içinde olması önem arz etmektedir.

2-Her dava arkadaşımız, milletimizin her güzel insanı, 26 Ağustos’ta Türkiye’nin şeref ve itibarına yakışır ve yaraşır şekilde, milli kaynaşmanın ve kaderdaşlığın emsalsiz örneğini sergileyeceklerdir. 26 Ağustos’u gölgelemeye, karartmaya, mana ve muhtevasından koparmaya çalışanlara izin ve fırsat verilmeyecektir.

3-Malazgirt’te düzenlenecek program partiler üstü bir anlayış ve fedakârlığın tezahürüdür. Milletimizin bütün fertlerinin heyecan ve coşku içinde katılacağı, devletin her kademesinin temsil edileceği zafer kutlamaları sırasında parti bayrak, amblem ve flamaları bulundurulmayacak, sadece Türk bayrağı taşınacaktır.

4-Kutlamalar sırasında Malazgirt Zaferi’nin izhar ettiği kucaklayıcı atmosfere yaraşır bir biçimde, disiplin içinde hareket edilecek, Milliyetçi Hareket Partisini ve Ülkücü Hareketi yansıtan sloganlar atılmayacaktır.

5-Siyasi ayrım gözetmeksizin her kardeşimizle, her arkadaşımızla, her vatandaşımızla tam bir gönül seferberliği içinde kalınacak, kucaklaşma sağlanacak, kardeşlik ve milli ruhun beklentileri sadakatle ifa ve ifade edilecektir.

6-Kutlama etkinliklerine iştirak için hazırlanan teşkilatlarımız, katılımcıları şimdiden bu hususta bilgilendirecek ve hazırlıklar titizlikle yapılacaktır.

7-Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatları, 26 Ağustos günü, program alanına intikalden ayrılış anı da dahil olmak üzere, her aşamada çok titiz, saygılı ve tedbirli olmakla mükelleftir. Buna uymayan kim olursa olsun derhal uyarılacak, lazım gelen önlemler alınacaktır.

Parti teşkilatlarımızda görev alan, Milliyetçi Hareket Partisi’ne gönül veren, Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti için kalbi çarpan her kardeşimize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

26 Ağustos’umuz kutlu olsun.”