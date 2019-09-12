MHP'li Arzu Erdem, Bingöllüleri sevindirdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Bingöl'e yaptığı ziyaretler sırasında gündeme getirdiği, sağlık ocağı ve okulun harabe durumuna çözüm bulundu. Konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yapan MHP'li Erdem, çözüm konusunda Devlet yetkililerinin duyarlılığına teşekkür ederek, Bingöl ve Bingöllülerin sorunlarnı takip etmeye devam edeceğini söyledi.

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

"Liderimizin talimatıyla 2017 yılı itibariyle Bingöl’e giderek bir dizi ziyarette bulundum ve Bingöllülerin sorunlarını dinleyerek çözüm üretmek için çalışmalar yaptım. Bu sorunlardan en önemlileri ise Bingöl’ün Merkez ilçesine bağlı Elmalı köyü okulunun ve sağlık ocağının harabe şeklinde olması ve sağlık ocağında hemşire eksikliği bulunması gibi sorunlardı.

Vatanımızın kadim bekçilerinden güvenlik korucularının yoğun olarak yaşadığı ve Milliyetçi bir köy olan Elmalı’daki okulun ve sağlık ocağının durumunu gözlerimle gördüm. Sağlık ocağının kötü durumda olması ve sağlık ocağındaki hemşire yetersizliği sebebiyle köy sakinleri ciddi sağlık sorunları yaşamaktaydı. Okulun harabe bir şekilde olması sebebiyle kışın anne ve babalar çocuklarını okula gönderemeyecek durumdaydı.

TBMM’de yapmış olduğum çalışmalar sonucunda İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi’nin talimatıyla Elmalı köyünün sağlık ocağı 2017 yılında onarılmış ve sağlık ocağına hemşire görevlendirilmiştir.

Yine TBMM kürsüsünden dile getirerek ve hükümet yetkilileriyle yapmış olduğum görüşmeler neticesinde okulumuz ihaleye çıkarılmıştır ve 2018 yılında okulun inşaatına başlanmıştır. 2018’in sonlarına doğru Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımız Nurettin Varol aracılığıyla okulun inşaatının ödenek yetersizliği sebebiyle durdurulduğunun bilgisini aldık. Bingöl’ün Merkez ilçesine bağlı Elmalı köyümüzdeki okulun inşaatının devamı noktasında Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin talimatıyla ilgili Bakanlıklarla tekrar görüşmelerimizi gerçekleştirdik.

Bugün itibariyle okulumuzun inşaatının devamı için gerekli ödeneğin sağlandığı bilgisini başta Bingöllüler olmak üzere aziz milletimize duyurmak istiyorum. Bu hususta bizlerden desteklerini esirgemeyen ve konuyla yakından ilgilenen İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu Beyefendi’ye, Milli Eğitim Bakanımız sayın Ziya Selçuk Beyefendi’ye, Bakanlık yetkililerine ve Bingöl Valisi’ne gönülden teşekkürlerimi sunuyorum.

Bingöl’ün Merkez ilçesine bağlı Elmalı köyünde yaşayan geleceğimiz olan evlatlarımızın en kısa zamanda okul binalarına kavuşacaklarının müjdesini vermekten dolayı mutluluk duyduğumu kamuoyuna saygıyla duyururum. Bingöl ilimizin sorunlarını takip etmeye devam edeceğiz."