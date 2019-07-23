MHP'li Hidayet Vahapoğlu'ndan Aktaş'a Sert 30 Ağustos Yanıtı!

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın geçtiğimiz günlerde 30 Ağustos Zafer Bayramı hakkında yaptığı açıklamaların ardından birçok vatandaştan tepki görmüştü. Olay yaratan 30 Ağustos söyleminin ardından AKP’li Aktaş’a birçok siyasi isimden de tepkiler gelmeye başladı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Hidayet Vahapoğlu , konuya ilişkin yaptığı çok sert açıklamalarla akıllara Cumhur İttifakında yeni bir kriz yaşanabileceğinin sinyallerini verdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın halkın genelini ilgilendirmeyen bir bayram olduğuna ilişkin yaptığı açıklaması uzun süredir siyasetin ve Türkiye’nin gündemini meşgul etmekteydi. Aktaş’ın bu yorumuna karşın MHP’nin en önemli isimlerinden biri olan Hidayet Vahapoğlu tarafından tepki geldi. Açıklamasında 30 Ağustos’un önemine vurgu yapan Vahapoğlu, aynı zamanda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanına göndermelerde de bulundu.

Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu, ”30 Ağustos; yabancı askerlerin işgalinden Türk topraklarının geri alındığı günü, namusu, şerefi, bayrağımızın dalgalanmasını, ezanların okunmasını yani Zafer'i temsil eder. 30 Ağustos birilerini hiç ilgilendirmeyebilir. Hatta onlar için 30 Ağustos yas günü bile olabilir” dedi. Kaynak: AKP'nin "30 Ağustos provokasyonuna" MHP'den çok sert tepki!

Türk Silahlı Kuvvetlerinde başarılı bir askerlik kariyeri geçiren Hidayet Vahapoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi içinde aktif siyasi hayatına başladıktan sonra da ülke gündemini ilgilendiren önemli konularda yaptığı açıklamalarıyla gündeme gelmiştir. Son günlerde siyasilerin bir bir tepki gösterdiği AKP Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Aktaş’a tepki gösteren önemli isimler arasında yer alan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu, konuya ilişkin açıklamalarda bulunmuştur.

Ali Aktaş’ın açıklamasının ardından MHP’li isimlerden sonra; diğer Parti temsilcilerinden de konuya ilişkin çok önemli açıklamalar yapıldı. Ak Parti cephesinden ise henüz konuyla alakalı bir açıklama yapılmadı. Ancak, önümüzdeki günlerde bu tartışmanın daha da büyüyeceği ve yeni polemiklerin yaşanmasına neden olacağı düşünülmektedir.

Ali Aktaş’ın olay yaratan bu açıklamasının ardından CHP Genel Başkan Yardımcı Faik Öztrak , Ak Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı hedef alan ve çok önemli açıklamalarda bulunmuştu. Ali Aktaş’ın 30 Ağustos Zafer’i ve Ormancılık Gününü aynı kefeye koyduğunu iddia eden CHP’li Öztrak, parti adına da tepkisini ortaya koymuştur.

Partilerin önemli isimlerinden arka arkaya gelen bu açıklamalar arasında en dikkat çekici olanı ise MHP Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda MHP Bursa Milletvekili olan Hidayet Vahapoğlu’nun açıklamalarıdır. Asker kökenli olan MHP’nin önemli simalarından Vahapoğlu, Aktaş’ın söylemine çok sert sözlerle yanıt vermiştir.

Mustafa Hidayet Vahapoğlu Kimdir?

Türk siyasetinin en önemli isimlerinden biri olan Mustafa Hidayet Vahapoğlu, 17 Nisan 1956 yılında Çorum’un İskilip ilçesinde dünyaya gelmiştir. Akademik ve askeri kariyeriyle dikkat çeken Hidayet Vahapoğlu, 1979 ve 2007 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde önemli kademelerde hizmetlerde bulunmuştur.

1977 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinden mezun olan Hidayet Vahapoğlu, takip eden yıllarda Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimine başlamış ve 1983 yılında yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamlamıştır.

1987 yılında Ankara Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü , Eğitim Yönetimi, Teftişi ve Planlaması alanında doktora eğitimini tamamlamıştır. 2000 yılında Milli Güvenlik Akademisini de başarıyla bitiren Hidayet Vahapoğlu, aynı dönemler Türk Silahlı Kuvvetleri içinde aktif görevlerine devam etmiştir.

1979 yılından 2007 yılına kadar Jandarma Genel Komutanlığı başta olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde birçok farklı kurumda görev yapmıştır. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği görevini ifa ettiği sırada dikkatleri üzerine çeken Hidayet Vahapoğlu, Kıdemli Albay rütbesinde olduğu sırada 7 Mayıs 2007 yılında Milliyetçi Hareket Partisi 23. Dönem Milletvekili adayı olmak için Türk Silahlı Kuvvetlerindeki tüm görevlerinden ayrılmış ve emeklilik talep etmiştir.

2007 yılı Türkiye Genel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi 2. Sıra Çorum Milletvekili adayı olarak seçimlere katılmış ve 2009 yılında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından Başdanışman olarak parti içi görevlere getirilmiştir.

2009 yılında Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiş ve 2015 – 2018 tarihleri arasında MHP Genel Sekreter Yardımcısı olarak aktif siyasi hizmetlerini devam ettirmiştir.

27. Dönem Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görevlerine başlayan Hidayet Vahapoğlu, MHP Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okullarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir.