MHP'li Sazak'tan 12 Eylül mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 39’uncu yıl dönümünde bir mesaj yayımladı. MHP'li Sazak, “Ülkücüler, Avrupa İnsan Haklarından medet beklemeyen, devletinin verdiği haksız hükmü bile vakarla sahiplenen serden geçenlerdir” dedi.

Sosyal medya hesaplarından yayınladığı mesajda, diyen MHP’li Sazak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“12 Eylül iyi anlaşılması gereken önemli bir derstir. Türkiye’nin bağımsızlığını, kalkınmasını engelleyerek; kimliksiz, değersiz, özgür köleler oluşturma görevi, içerdeki devşirmelere verilmiştir. Bu görev; bazen askeri ve bazen siyasi, bazen ekonomik sıkıntılar bahane edilerek, STK, çevresi vb. örgütlerle gerçek sorunun çözümü ile amaç gölgelenerek, işlemi gerçekleştirmek üzere hayata geçirilir.

Orijini aynı, hesapları aynı güçlerin toplumda oluşturulan algılarla, bizi birbirine düşüren moda ideolojilerle, özgürlük, barış, devrim safsatalarıyla entel, çağdaş düzen hayallerini sahiplenerek kandırılan gençlerle, devletine ve milletine ne pahasına olursa olsun sahip olmak isteyen bizlerin karşı karşıya getirilerek kardeş kavgasına sebep olan malum güçlerin, durumu demokrasiyi kurtarma bahanesi ile haklı bir iş yapar görünümü sağlayarak meydana getirdiği bir ihtilal, darbedir 12 Eylül.

Bu darbe öyle adaletlidir ki, sözde tarafsız, adil, yargılarla; suç örgütlerinin elemanı olmuş, sol yabancı idollerinin savunucularıyla, dengeli olsun, eşitlik olsun diyerek devletinin, milletinin yanında ülküsünden başka amacı olmayan vatan evlatları bir tutulmuş, suçu vatan millet aşkı olan ülkücüler darağacında şehadete talip olmuşlardır.

Ülkücüler, Avrupa İnsan Haklarından medet beklemeyen, devletinin verdiği haksız hükmü bile vakarla sahiplenen serden geçenlerdir. Ruhları şad, Necip Türk Milleti var olsun!”