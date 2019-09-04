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MHP'li Sazak'tan Kılıçdaroğlu'na sert sözler

MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, ana muhalefet partisi CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na çok sert sözlerle tepki gösterdi.

Siyaset 04.09.2019, 22:48 Ramazan Durmuş
MHP'li Sazak'tan Kılıçdaroğlu'na sert sözler

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, ana muhalefet partisi CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na çok sert sözlerle tepki gösterdi. Sazak, CHP Lideri ve diğer yöneticilerinin güvenlik kuvvetleri amansız mücadelesini sürdürürken terör seviciliğine kapıldığına dikkat çekti.

Milliyetçi Hareket Parisi Eskişehir Milletvekili Sazak, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, “Kılıçdaroğlu ve diğer partililerin Atatürk’ün adını zikretmeleri bile Türk millet için züldür” dedi.

TÜRK MİLLETİ İÇİN ZUL

MHP’li Metin Nurullah Sazak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada daha sonra şunları kaydetti:

"Bugünlerde hainler pusu kurup evladımıza kıyarken; terör seviciliği, destekleyiciliği ve savunuculuğundan çıkar sağlamak isteyen ana muhalefet başkanı ve merkez örgütünün takındığı tavır ve söylemler hasebiyle, Atatürk’ün adını zikretmeleri bile Türk milleti için züldür.

Bu necip millet her şeyin farkındadır. Doğruda birlik olalım, bu şekilde kazandığın belediye de, seçim de ne size ne de memlekete hayır getirmez. Aklınızı başınıza alın, yoksa...”

 

Kaynak: Sincan Belediyesi
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