MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Basın Toplantısını Canlı İzle...

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Basın Toplantısından Detaylar

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 08 Ağustos 2019 Perşembe günü (Bugün) MHP Genel Merkez Binasında, gündemdeki konuları değerlendirmek üzere basın toplantısı yapıyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

İnsanlık derin bir huzursuzluk sarmalında

Şuanda dünya üzerinde 52 bölgede kriz ve çatışmalar devam ediyor

Asıl hesap asıl hedef Türkiye'dir, Türk milletidir. İbret verici gerçeği görmek bunlara dikkat etmek beka düzeyinde önemlidir.

Türkiye eksen siyasetine dümen kırmak yerine başkent Ankara vizyonuna müzahir kuşatmayı etkisiz hale getirecektir

Dünya üzerinde pek çok ülke çalkantılı ve krizle meşguldür.

Yüce dinimiz hem içten hem de dıştan saldırı altındadır. Ülkemizin önü iç ve dış blokajlarla kesilmektedir.

Güvenli bölge planlaması kaçınılmaz bir zarurettir.

Türkiye'nin taleplerini göre şekillenmelidir

Müzakerelerin uzaması terör örgütüne zaman kazandırdı

Bahçeli: Frat'ın doğusunda hilal yükselmeli, hainler ceza almalı

Bahçeli, ABD terör örgütü ile arasına derin çizgiler koymalıdır

Bahçeli, İYİ Partililere dönüş davetim geniş yankı uyandırdı

Detaylar Gelecek....