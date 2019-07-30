MHP’den Plastik Oyuncaklara Meclis Araştırması Önergesi

MHP Genel Başkan Yardımcısı, Bursa Milletvekili M. Hidayet Vahapoğlu ile Konya Milletvekili Esin Kara’nın ortaklaşa TBMM Başkanlığı’na verdikleri önergede, “Çocuklarımızın oynadıkları oyun parklarındaki plastikten yapılan oyuncakların ve zemin kaplamalarının çocuklarımızın sağlığına zararlarının araştırılması için Anayasanın 98. ve TBMM içtüzüğünün 104. ve 105. maddeleri gereğince bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz” denildi.

M. Hidayet Vahapoğlu ve Esin Kara’nın araştırma önergesinin gerekçesinde şöyle denildi:

ÇOCUKLAR TEHLİKE İLE KARŞI KARŞIYA

“Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın sağlıklı, mutlu, güvenli şekilde büyümesi her ebeveynin en önemli görevi ve düşüncesidir. Bireylerin sosyal yaşamı çocukluk döneminde gelişmekte ve bu gelişim hiç şüphesiz oyun ile olmaktadır. Bu nedenle çocuklarımı zın zamanının çoğunu geçirmek istedikleri alan çocuk oyun park alanlarıdır. Çocuklarımız bu alanlarda fark etmesek bile birçok tehlike ile karşı karşıya kalmaktadır.

Günümüzde çocuklarımızın karşılaşabilecekleri tehlikelere karşı verilebilecek birçok örnek basına yansımaktadır. Örneğin oyun park alanlarının elle tutma yerlerine bantlanan jilet benzeri kesici cisimler neticesinde çocuklarımız parmaklarını kaybedebilmektedir. Ya da oyun parkları zemin kaplamasından oyun materyallerine kadar sağlığa zararlı maddeler içerebilmektedir. Ayrıca parklar herhangi bir uyarı ve bilgilendirme levhası ile koruma altına alınmamıştır.

ÇOCUKLAR, TOPRAKLA TEMAS EDEMİYOR

Maalesef; ahşaptan, ketenden, iten, bambudan, çimden, kumdan, topraktan uzak plastik yığınları ile dolu oyun parklarında çocuklarımız oynamak zorundalar. Toprakla temas etmedikleri için vücutlarına elektrik yüklenmekle kalmayıp dokundukları, sürekli temas ettikleri ikinci, üçüncü kez işlem gören hammaddeden yapılan zemin kaplamaları güneş ışığı ile ısınmaları sonucu; bu malzemelerden çıkan havayı solumak ile kanser başta olmak üzere birçok hastalığa davetiye çıkarmaktadır. Trük Standartları Enstitüsü (TSE); TS EN 1176 belgesine sahip olmayan ürünlerin sağlığa zararlı olduğunu belirtmektedir.

CİDDİ KANSER RİSKİ VAR

Belediyelerimiz ya da evlerimizin bahçelerindeki oyun parklarının zemin kaplamaları, vücutları hala gelişme aşamasında olan çocuklarımızın sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Yurt dışında birçok ülkede bu konuda araştırmalar yapılmıştır; yapılmaya devam edilmektedir. California Çevre Koruma Ajansı (OEHHA)’nın 2007 yılında yapılan laboratuvar çalışmalarında, çocukların ufalanmış lastik parçalarını çiğneyerek ya da onlara dokunarak, dokunduktan sonra ellerini yıkamadan ağızlarına götürdüklerinde ciddi kanser riski olduğunu tespit etmiştir. 2012 yılında İspanya’da yapılan araştırmada park zeminlerinden alınan lastik parçalarında zararlı kimyasallar tespit edilmiştir. 2015 yılında Amerika Çevre Kanunu Ajansı (EPA), Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ATSDR ve Tüketici Ürünleri Güvenliği Komisyonu (CPSC)’yi bu konuda görevlendirmiştir.

Oyun parklarında kullanılan malzemelerde bulunan Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH), Uçucu Organik Bileşikleri (VOC)ler içeren kimyasallar 25 derecede havaya karışabiliyor ve bunların solunması bile kanser riski oluşturmaktadır.

SAĞLIĞA ETKİSİ MEÇHUL MALZEMELER

Ülkemizde çoğu çocuk oyun alanları hatta ilköğretim okullarının bahçe ve açık spor alanlarının zemini menşei ve insan sağlığına etkisi meçhul malzeme ile kaplanırken İsrail gibi bir ülkede çocuk parklarının tüm zemini topraktan oluşmakta, çocukların toprak ve çamurla oynayabilecekleri özel alanlar bulunmaktadır.

Uzmanların görüşlerine göre; toprakla temas eden çocuklar kendilerini daha iyi ifade edebilmektedir. Çocuklarımızın tamamen doğal malzemelerden oluşan, zemini kum, çim ve toprak olan, etrafında meyve ağaçları olan oyun parklarını hak ettiklerini düşünüyoruz.

Her yeri plastik ve kimyasallar ile kaplı oyun parklarının sağlığa zararsız malzemeden yapıldığının denetimi ne kadar yapılabilmektedir. Ülkemizde sayısı yüzbinleri bulan oyun parklarının çocuklarımızın sağlığını tehdit edip etmediğinin detaylı bir şekilde araştırılmasını ve araştırma sonuçlarına göre düzenlemeler yapılması gerektiğine inanmaktayız.”