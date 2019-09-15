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MHP’den şehit ailelerine ziyaret
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkan Vekili Niyazi Paksoy ve beraberindeki heyet, Mardin’deki terör operasyonlarında şehit olan uzman çavuş Mehmet Acar ve güvenlik korucusu Evren Başçı ile Abdullatif Emen’in ailelerini ziyaret ederek, başsağlığı dileklerinde bulundu.
Siyaset 15.09.2019, 16:12 15.09.2019, 17:02
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkan Vekili Niyazi Paksoy ve beraberindeki heyet, Mardin’deki terör operasyonlarında şehit olan uzman çavuş Mehmet Acar ve güvenlik korucusu Evren Başçı ile Abdullatif Emen’in ailelerini ziyaret ederek, başsağlığı dileklerinde bulundu.
Ailelerin yanında olduklarını ifade eden Paksoy, terörle mücadelede devletin kararlı tutumu ile bölgenin kararlılıkla terörden arındırılacağını kaydetti. Paksoy, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin selamlarını ve taziye dileklerini şehit ailelerine ileterek, bölge ziyaretlerini sürdüreceklerini dile getirdi.
(Beril Solmuşgül/İHA)
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