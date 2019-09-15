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MHP’den şehit ailelerine ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkan Vekili Niyazi Paksoy ve beraberindeki heyet, Mardin’deki terör operasyonlarında şehit olan uzman çavuş Mehmet Acar ve güvenlik korucusu Evren Başçı ile Abdullatif Emen’in ailelerini ziyaret ederek, başsağlığı dileklerinde bulundu.

Siyaset 15.09.2019, 16:12 15.09.2019, 17:02
MHP’den şehit ailelerine ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkan Vekili Niyazi Paksoy ve beraberindeki heyet, Mardin’deki terör operasyonlarında şehit olan uzman çavuş Mehmet Acar ve güvenlik korucusu Evren Başçı ile Abdullatif Emen’in ailelerini ziyaret ederek, başsağlığı dileklerinde bulundu.

Paksoy ve beraberindekiler, 4 Eylül’de Mardin’in Ömerli ilçesinde PKK’lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan jandarma uzman çavuş Mehmet Acar ve güvenlik korucusu Abdullatif Emen ile 7 Eylül’de Ömerli kırsalında PKK’lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Evren Başçı’nın ailelerini ziyaret etti.

Ailelerin yanında olduklarını ifade eden Paksoy, terörle mücadelede devletin kararlı tutumu ile bölgenin kararlılıkla terörden arındırılacağını kaydetti. Paksoy, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin selamlarını ve taziye dileklerini şehit ailelerine ileterek, bölge ziyaretlerini sürdüreceklerini dile getirdi.

(Beril Solmuşgül/İHA)

#Abdullatif Emen #Evren Başçı #uzman çavuş Mehmet Acar #Niyazi Paksoy #mhp #MHPden şehit ailelerine ziyaret
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