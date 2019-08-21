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MHP’li Arzu Erdem, Yortanlılarla buluştu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin talimatıyla Yortan Şenliklerine katıldı.

Siyaset 21.08.2019, 11:40 21.08.2019, 11:45 Ramazan Durmuş
MHP’li Arzu Erdem, Yortanlılarla buluştu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin talimatıyla Yortan Şenliklerine katıldı.

MHP Milletvekili Erdem, Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Yortan Beldesinde düzenlenen Belediye Kültür Şenliklerine katılım sağladı.

ERDEM’E BÜYÜK İLGİ

Yortanlı gençlerin ve kadınların büyük ilgisine maruz kalan MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Yortanlıların sorunlarını dinledi. Erdem, Yenice İlçe Başkanı Ergün Karakırık ve Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatlarıyla istişarelerde bulundu.

MHP Milletvekili Arzu Erdem görüşmelerde, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez ve Yortan Belediye Başkanı Ali Şık ile ilçe ve belde belediyeleriyle ilgili değerlendirmelerde de bulundu.

#siyaset #politika #mhp #MHP İstanbul milletvekili Arzu Erdem #Karabük Yortan Şenlikleri
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