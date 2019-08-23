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MHP’li Depboylu “İyi hal hukuk sisteminden çıkarılmalı”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, hiçbir sebebin cinayete bahane ve savunma hakkı tanıyamayacağına dikkat çekerek, iyi hal gibi hususların çok acil olarak hukuk sisteminden çıkarılması çağrısında bulundu.

Siyaset 23.08.2019, 14:28 Ramazan Durmuş
MHP’li Depboylu “İyi hal hukuk sisteminden çıkarılmalı”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, hiçbir sebebin cinayete bahane ve savunma hakkı tanıyamayacağına dikkat çekerek, iyi hal gibi hususların çok acil olarak hukuk sisteminden çıkarılması çağrısında bulundu.

Eski eşi tarafından kızının gözü önünde boğazından bıçaklanarak öldürülen Kırıkkaleli kadın Emine Bulut’un yaşadığı vahşetle ilgili olarak Depboylu, kınamanın ve lanet okumanın bile anlamını yitiren sözler olduğunu ifade etti.

Ssoyal medyadan vahşetle ilgili olarak açıklamalarda bulunan MHP Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu şöyle dedi:

AĞIR CEZAİ KANUNLAR ÇIKARILMALI

“Emine Bulut...

ve çaresizce bu katliama tanık olan evladı...

Kınamak, lanet okumak anlamını yitiren sözlerden öteye gidememek...

Hiçbir sebep cinayete bahane, savunma hakkı tanıyamaz. İyi hal gibi dünya hukuk sisteminde olmayan hususlar biran önce yasalarımızdan çıkarılmalıdır.

Başta Aile politikalarımız olmak üzere; insan hakları demokrasi vb. ekseriyetteki kavramların, alanla ilgilisi olanların dışında kimseye yorum hakkı tanımaksızın en üst hakim, savcı ve hukuk kurullarınca mamur seviyelerdeki devletlerin uyguladığı ağır cezai kanunların ivedilikle hazırlanması laf olmaktan artık biran önce çıkmalıdır.

EĞİTİM SİSTEMİNE DÜŞEN GÖREV

Eğitim kurumlarımızdaki sosyoloji, psikoloji ve psikiyatri eğitiminin ve öğretiminin önemi fazlasıyla arttırılmalı ve denetleme yetkilerinin uyarlanması zaruridir. Çocuk, kadın ve erkek ayrımı olmaksızın hak ve özgürlük kavramlarımız güvence altına alınmalı gelecek kuşaklarımızın Ülkemizde rahat ve hak ettikleri huzurla yaşamaları sağlanması gerekmektedir. Bu sosyal devlet anlayışının hakikatidir.

Milliyetçi Hareket Partisi bu ve benzeri yöndeki bütün çalışmalarda halkımızın ve devletimizin yararına faydalı olacak her türlü kanuna destek vermeye hazırdır.”

Kaynak: Alfa Haber Ajansı (AHA) - Ramazan Durmuş
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#siyaset #politika #mhp #mhp genel başkan yardımcısı deniz depboylu #İyi hal hukuktan çıkarılmalı #Emine Bulut cinayeti
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