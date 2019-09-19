Milli Savunma Bakanı Akar’dan ABD ile ortak devriye açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar: "ABD ile hava ve kara devriyeleri icra ediyoruz ve üs bölgeleri kurulması için de çalışıyoruz. Müzakere ve ortak çalışmalara; amaç ve hedeflerimize uygun olduğu sürece devam edeceğiz. Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter. Hazırlıklarımızı yaptık. Gerektiğinde kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. B ve C planlarımız hazır."

(İHA)