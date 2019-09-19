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Milli Savunma Bakanı Akar’dan ABD ile ortak devriye açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar: "ABD ile hava ve kara devriyeleri icra ediyoruz ve üs bölgeleri kurulması için de çalışıyoruz. Müzakere ve ortak çalışmalara; amaç ve hedeflerimize uygun olduğu sürece devam edeceğiz" dedi.

Siyaset 19.09.2019, 20:07 19.09.2019, 21:21
Milli Savunma Bakanı Akar’dan ABD ile ortak devriye açıklaması
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Milli Savunma Bakanı Akar: "ABD ile hava ve kara devriyeleri icra ediyoruz ve üs bölgeleri kurulması için de çalışıyoruz. Müzakere ve ortak çalışmalara; amaç ve hedeflerimize uygun olduğu sürece devam edeceğiz. Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter. Hazırlıklarımızı yaptık. Gerektiğinde kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. B ve C planlarımız hazır."

(İHA)

#Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar #üs bölgesi #ABD ile devriye #B ve C planı hazır
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