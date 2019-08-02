MSB, "ABD heyeti Türkiye’ye gelecek"

Milli Savunma Bakanlığı: "Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik olarak, 4 Ağustos 2019’da Türkiye’ye gelecek ABD askeri yetkilileri ile ilki 23 Temmuz 2019’da icra edilen müşterek çalışmaya 5 Ağustos 2019’da Milli Savunma Bakanlığında devam edilecek."

(İHA)