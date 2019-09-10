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"Münbiç’tekine benzer bir oyalama sürecine müsaade etmeyiz"
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Münbiç’tekine benzer bir oyalama sürecine müsaade etmeyiz. Güvenli bölge bir an önce hayata geçirilmeli" dedi.
Siyaset 10.09.2019, 19:43
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