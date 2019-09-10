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“Netanyahu’nun seçim vaadi ırkçı bir Apartheid devleti”
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ”Seçim öncesi her türlü yasa dışı, hukuksuz ve saldırgan mesajları vermeye devam eden Netanyahu’nun seçim vaadi ırkçı bir Apartheid devleti. Filistinli kardeşlerimizin hak ve hukukunu sonuna kadar savunacağız” dedi.
Siyaset 10.09.2019, 22:46
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ”Seçim öncesi her türlü yasa dışı, hukuksuz ve saldırgan mesajları vermeye devam eden Netanyahu’nun seçim vaadi ırkçı bir Apartheid devleti. Filistinli kardeşlerimizin hak ve hukukunu sonuna kadar savunacağız” dedi.
“Seçim öncesi her türlü yasa dışı, hukuksuz ve saldırgan mesajları vermeye devam eden Netanyahu’nun seçim vaadi ırkçı bir Apartheid devleti. Filistinli kardeşlerimizin hak ve hukukunu sonuna kadar savunacağız.”(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)
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