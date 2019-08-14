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Nijer ve Sierra Leone Cumhuriyeti dışişleri bakanları Türkiye'ye geliyor

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca Nijer Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Kalla Ankourao ile Sierra Leone Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis'in resmi ziyaretlerde bulunmak üzere 15-17 Ağustos'ta Türkiye'ye resmi...

Siyaset 14.08.2019, 12:15 14.08.2019, 12:57
Nijer ve Sierra Leone Cumhuriyeti dışişleri bakanları Türkiye'ye geliyor

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca Nijer Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Kalla Ankourao ile Sierra Leone Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis'in resmi ziyaretlerde bulunmak üzere 15-17 Ağustos'ta Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada; Nijer Cumhuriyeti Dışişleri, İşbirliği, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışında Yaşayan Nijerliler Bakanı Kalla Ankourao'ın Türkiye'ye 15-16 Ağustos'ta resmi ziyarette bulunacağı belirtildi. Açıklamada, "Nijer'den ülkemize Dışişleri Bakanı seviyesindeki bu ilk resmi ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

Sierra Leone Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis'in ise 15-17 Ağustos'ta ziyarette bulunacağı kaydedilen açıklamada, "Sierra Leone’den ülkemize Dışişleri Bakanı seviyesinde gerçekleştirilecek bu ilk ziyaret sırasında Sierra Leone ile çeşitli alanlarda işbirliğimizin geliştirilmesini teminen atılabilecek adımlar ele alınacak, ayrıca bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi. 

#ankara #türkiye #dışişleri bakanları #Nijer Leone Cumhuriyeti #Sierra Leone Cumhuriyeti
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