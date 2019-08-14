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Nijer ve Sierra Leone Cumhuriyeti dışişleri bakanları Türkiye'ye geliyor
DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca Nijer Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Kalla Ankourao ile Sierra Leone Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis'in resmi ziyaretlerde bulunmak üzere 15-17 Ağustos'ta Türkiye'ye resmi...
Siyaset 14.08.2019, 12:15 14.08.2019, 12:57
DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca Nijer Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Kalla Ankourao ile Sierra Leone Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis'in resmi ziyaretlerde bulunmak üzere 15-17 Ağustos'ta Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağı açıklandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada; Nijer Cumhuriyeti Dışişleri, İşbirliği, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışında Yaşayan Nijerliler Bakanı Kalla Ankourao'ın Türkiye'ye 15-16 Ağustos'ta resmi ziyarette bulunacağı belirtildi. Açıklamada, "Nijer'den ülkemize Dışişleri Bakanı seviyesindeki bu ilk resmi ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.
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