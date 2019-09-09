Öztrak: “CHP, Cumhuriyeti er geç tam demokrasi ile taçlandıracak”

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “CHP, Cumhuriyeti er geç tam demokrasi ile taçlandıracaktır” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, Parti Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında MYK gündemini kamuoyu ile paylaştı. Bugün Hakkari’de PKK terör örgütünün saldırısında şehit olan Mehmetçiğe Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve Türk milletine sabır dileyerek sözlerine başlayan Öztrak, “İTÜ öğrencisi, İstiklal Caddesi’nde madde bağımlısı olduğu iddia edilen bazı şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Bu çok acı bir olay ama aynı bölgede yaşanan tek olay değil. Taksim’de bir güvenlik zafiyeti olduğu anlaşılıyor. Ülkemizin umudu olan böyle bir genç insanı yitirmenin üzüntüsüyle kendisine rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum” diye konuştu.

Öztrak, dün Avrupa ikincisi olan Voleybol Milli Takımı’nı da tebrik etti. Bugün Türkiye için çok önemli iki yıl dönümünün tarihi olduğunu belirten Öztrak, “97 yıl önce bugün İzmir düşman işgalinden kurtuldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 15 Mayıs 1919’da Bandırma vapuruyla yola çıkmasıyla başlayan Milli Mücadelemiz, İzmir’de düşmanın denize dökülmesiyle son buldu. 9 Eylül 1922’de emperyalizme ve emperyalizmin işbirlikçilerine karşı dünyada verilen en şanlı mücadeleyi milletimiz kazandı. Bundan 97 yıl önce İzmir Hükümet Konağı’na şanlı bayrağımızı çeken Teğmen Ali Rıza’yı, Yüzbaşı Şerafettin’i, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın isimli isimsiz tüm kahramanlarını, tüm şehit ve gazilerimizi, cephelere canla başla silah taşıyan fedakar analarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz” şeklinde konuştu.

Öztrak, 9 Eylül’ün CHP tarihinde de çok özel bir gün olduğunu hatırlatarak, “İzmir’i kurtardıktan tam 1 yıl sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk, partimizin kuruluş dilekçesini, Halk Fırkası Genel Başkanı sıfatıyla İçişleri Bakanına vermiştir. Bugün Kurtuluş Savaşı kahramanlarının savaş meydanlarında kurduğu kurtuluşun ve kuruluşun partisi 96’ıncı yaşını kutluyor. CHP kurtuluşun partisidir, çünkü köklerinde vatanın ve ulusun birliğini korumak için emperyalizme karşı milli direniş ve Kuvayi Milliye vardır. Dünya üzerinde böylesine şerefli geçmişe sahip bu kadar köklü başka bir siyasi parti yoktur” ifadelerini kullandı.

CHP’nin Cumhuriyeti er geç tam demokrasi ile taçlandıracağını söyleyen Öztrak, “Genel Başkanımıza yapılan saldırılar, il başkanlarımıza siyasi davalarla verilmek istenen gözdağları, belediye başkanlarımıza savrulan tehditler, milletvekillerimizin ve parti meclisi üyelerimizin özgürlüklerinin elinden alınması bizim çıktığımız yoldan ve mücadelemizden geri çeviremez” diye konuştu.

Öğrencilere, öğretmenlere ve velilere de başarılı bir eğitim öğretim yılı dileyen Öztrak, “Ancak ailelerimiz ve öğretmenlerimizn gayretlerine rağmen eğitimde bir türlü başarıyı yakalayamıyoruz. Bunu ben değil, ülkeyi 17 yıldır yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi’nin genel başkanı söylüyor. Son 17 yılda eğitimde çok ciddi bir çöküş göze çarpıyor” dedi.

Diyarbakır’da çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP İl binası önünde beklediğini hatırlatan Öztrak, “Bunu yapan PKK terör örgütünü lanetliyoruz. Ama unutulmasın, milletin hacet kapısı devletin kapısıdır. Millet başka adreslerin kapısında derdine çare ararsa devletin güç ve kudreti sorgulanmaya başlar” diye konuştu.

(İHA)