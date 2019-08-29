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Perinçek'ten "30 Ağustos Zafer Bayramı" mesajı

- Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: "Düşman, devrimin hükümetiyle, devrimin ordusuyla yenilgiye uğratıldı. 30 Ağustos yalnız bir askeri zafer değildir, devrimin askeri zaferidir"

Siyaset 29.08.2019, 14:37
Perinçek'ten
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ANKARA (AA) - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Büyük Taarruz'un 97'nci yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, "Düşman, devrimin hükümetiyle, devrimin ordusuyla yenilgiye uğratıldı. 30 Ağustos yalnız bir askeri zafer değildir, devrimin askeri zaferidir." değerlendirmesinde bulundu.

Perinçek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Büyük Taarruz emrine ve "Türkiye Büyük Millet Meclisi Orduları" seslenişine değinerek, İstiklal Savaşı'nın devrimci bir hükümetle yürütüldüğünü kaydetti.

Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a milli bir hükümet kurmak için çıktığını vurgulayan Doğu Perinçek, "Büyük Millet Meclisinin ve milli hükümetin kurulması devrimdi. Padişahlık fiilen yıkılmış ve yeni bir devlet kurulmuştu, Türkiye devleti." ifadelerini kullandı.

Perinçek, "Büyük Millet Meclisi" adının önüne "Türkiye" ifadesinin 1920'nin Eylül ayında geldiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Türkiye, 1914 yılından 1922 yılına kadar devrimci bir ruhla savaştı ve devrimle kurtuldu. 1908 hürriyet devrimi ve 1920 Türk devrimi yeni Türkiye'yi kurdu ve İstiklal Savaşı'nı kazanacak milli seferberliği hayata geçirdi. Düşman, devrimin hükümetiyle, devrimin ordusuyla yenilgiye uğratıldı. 30 Ağustos yalnız bir askeri zafer değildir, devrimin askeri zaferidir."

#30 Ağustos Zafer Bayramı #Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü #Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek
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