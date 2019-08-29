Perinçek'ten "30 Ağustos Zafer Bayramı" mesajı
- Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: "Düşman, devrimin hükümetiyle, devrimin ordusuyla yenilgiye uğratıldı. 30 Ağustos yalnız bir askeri zafer değildir, devrimin askeri zaferidir"
ANKARA (AA) - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Büyük Taarruz'un 97'nci yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, "Düşman, devrimin hükümetiyle, devrimin ordusuyla yenilgiye uğratıldı. 30 Ağustos yalnız bir askeri zafer değildir, devrimin askeri zaferidir." değerlendirmesinde bulundu.
Perinçek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Büyük Taarruz emrine ve "Türkiye Büyük Millet Meclisi Orduları" seslenişine değinerek, İstiklal Savaşı'nın devrimci bir hükümetle yürütüldüğünü kaydetti.
Perinçek, "Büyük Millet Meclisi" adının önüne "Türkiye" ifadesinin 1920'nin Eylül ayında geldiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Türkiye, 1914 yılından 1922 yılına kadar devrimci bir ruhla savaştı ve devrimle kurtuldu. 1908 hürriyet devrimi ve 1920 Türk devrimi yeni Türkiye'yi kurdu ve İstiklal Savaşı'nı kazanacak milli seferberliği hayata geçirdi. Düşman, devrimin hükümetiyle, devrimin ordusuyla yenilgiye uğratıldı. 30 Ağustos yalnız bir askeri zafer değildir, devrimin askeri zaferidir."
|İmsak
|04:37
|Güneş
|06:06
|Öğle
|12:55
|İkindi
|16:36
|Akşam
|19:34
|Yatsı
|20:57
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Trabzonspor
|2
|4
|6. Sivasspor
|2
|3
|7. Malatyaspor
|2
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Gazişehir
|2
|3
|11. Ankaragücü
|2
|2
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Kayserispor
|2
|1
|14. Galatasaray
|2
|1
|15. Kasımpaşa
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|0
|17. Başakşehir
|2
|0
|18. Göztepe
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|2
|3
|7. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|2
|2
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|2
|1
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Chelsea
|3
|4
|14. West Ham
|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Atletico Madrid
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|4
|4. Real Valladolid
|2
|4
|5. Athletic Bilbao
|2
|4
|6. Real Sociedad
|2
|4
|7. Deportivo Alaves
|2
|4
|8. Osasuna
|2
|4
|9. Barcelona
|2
|3
|10. Levante
|2
|3
|11. Mallorca
|2
|3
|12. Celta de Vigo
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0