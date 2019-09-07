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"Perşembe günü faiz oranları düşecek, enflasyona da düşecek"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Perşembe günü faiz oranları düşecek, faiz oranları düşünce enflasyon da düşecek, bunu göreceksiniz" dedi.
Siyaset 07.09.2019, 17:57
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ""Fırat’ın doğusunu bir kaç haftaya çözüm yoluna koyacağız.BM Genel Kurulu’nda Trump ile bunu konuşacağız. Fırat’ın doğusundaki güvenli bölgeyi tamamladığımızda 1 milyon insanı iskan etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.(İHA)
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