Prof. Dr. E. Semih YALÇIN Kimdir? Nereli? Siyaset Hayatı ve Biyografisi

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN, Türk akademisyen, politikacı ve yazardır.

Edip Semih Yalçın 25. 26. ve MHP Milletvekili olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisinde aktif olarak siyasi faaliyetlerde bulunmuştur. Aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini de yürütmektedir.

Yakın dönemin Türk siyasal hayatı içinde önemli bir yer tutan Edip Semih Yalçın, aynı zamanda akademik faaliyetleriyle ve yayımladığı kitaplarla da dikkat çekmektedir. Siyasi ve akademik kariyeriyle oldukça başarılı bir çizgiye sahip olan Edip Semih Yalçın, aynı zamanda siyaset gündeminde de en çok konuşulan isimler arasında yer almaktadır.

Edip Semih Yalçın Kimdir? Nereli Kaç Yaşındadır?

Sivas’ın Gemerek ilçesinde 1958 yılında doğan Edip Semih Yalçın, ilk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra, Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi nde Tarih Bölümünden başarıyla mezun olmuştur.

Yüksek Lisans eğitimini de aynı üniversitede tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesinde doçent ve profesörlük unvanlarını almıştır. Gaziantep Ülkü Ocakları İl Teşkilatında çeşitli kademelerde görevlerde bulunarak, Milliyetçi hareket Partisi, siyasi görüşünün şekillenmesinde önemli bir etken olmuştur.

Asıl mesleği akademisyenlik olan Edip Semih Yalçın, ilk defa Ankara Gazi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak akademik kariyerine başlamış ve aynı üniversitenin farklı enstitü ve bölümlerinde hocalık dışında farklı idari görevlerde de bulunmuştur.

Akademik alanda yürüttüğü faaliyetlerle adından çok sık bahsettiren Edip Semih Yalçın, şuana kadar sayısız makale ve 14 adette kitap yayımlamıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi yönetiminde belirli dönemlerde görev alarak, parti içi yönetime katılmış ve ilk defa 2007 Türkiye Genel Seçimlerinde aday olmuş ancak o dönemde seçilememiştir.

Sonraki, 25. 26. ve son 27. Dönem Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yasama faaliyetlerine katılmıştır .

Evli ve dört çocuk babası olan Edip Semih Yalçın, aynı zamanda iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Edip Semih Yalçın’ın Akademik Kariyeri

Edip Semih Yalçın, 1975 yılında ODTÜ Gaziantep Mühendislik Fakültesinde başlayan akademik kariyerine, Ankara’da devam etmiştir.

1975 yılında ODTÜ Gaziantep Mühendislik Fakültesinde lisans eğitimine başlamıştır. Bu dönemde Ülkü Ocaklarıyla yakın ilişki içinde olan Edip Semih Yalçın, kısa sürede Gaziantep Ülkü Ocakları İl Başkanlığı ve farklı kademelerde görevlerde bulunmuştur. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünü kazanarak, üniversite eğitimini Ankara’da sürdürmeye devam etti.

Kayseri Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde

Yüksek lisans eğitimini, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsünde tamamladıktan sonra,doktora eğitimini tamamladı. Sırasıyla Ankara Gazi Üniversitesinde;veunvanlarını alan Edip Semih Yalçın, akademik kariyeri boyunca farklı idari görevlerde bulundu.

1988 yılında Ankara Gazi Üniversitesinde akademik hayata başlayan Edip Semih Yalçın, ilerleyen yıllarda; Dekan Yardımcılığı, Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürlüğü, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanlığ ı, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı ve daha birçok farklı idari görevlerde hizmetlerini yürütmüştür.

Akademik hayatı boyunca sayısız bilimsel makale yayımlayan Edip Semih Yalçın, araştırma incelme ve Türk siyasi tarihi hakkında döneme ışık tutan önemli yazıların bulunduğu 14 adet kitap yayımlamıştır. Halen akademik hayatına devam eden Edip Semih Yalçın, hem bilim çevrelerinde hem de siyaset arenasında çalışmalar yürüten önemli saatçilerden biridir.

Edip Semih Yalçın’ın Siyasi Yaşamı

2006 yılında Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyeliğinde bulunarak aktif olarak siyasi yaşama başlamıştır. 2010 yılında Milliyetçi Hareket Partisinin, Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir.

2007 yılında Milliyetçi Hareket Partisi Sivas Milletvekili olarak aday gösterilmiş ancak seçilememiştir. 24. Dönem Gaziantep Milletvekili olarak seçilen Edip Semih Yalçın, 25 ve 26. Dönemde Milliyetçi Hareket Partisinin İstanbul Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine girmiş ve meclis çalışmalarına aktif olarak katılım göstermiştir.

2011 yılında MHP’nin Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkanı olarak hizmet veren Edip Semih Yalçın, 2013 yılında Medya Tanıtım ve Halkla İlişkiler Genel Başkan Yardımcısı olarak, Milliyetçi Hareket Partisinin en kilit isimleri arasında yerini almıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde AİBPA (Akdeniz Birlik Parlamenter Asamblesi ve Milli Savunma ve İçişleri Komisyonlarında üyeliklerde bulunmuştur. Siyasi kariyerine Milliyetçi Hareket Partisi temelinde sürdüren Edip Semih Yalçın, Türk siyasetinin önemli simalarından biri olarak anılmaktadır. Edip Semih Yalçın aynı zamanda iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Edip Semih Yalçın’ın MHP’deki Görevi

Milliyetçi Hareket Partisi içinde en aktif isimlerden biri olarak gösterilen Edip Semih Yalçın, gençlik yıllarında Ülkü Ocaklarında başladığı MHP tabanlı hizmetlerini, partinin Merkez Yönetim Kurullarında ve mecliste aktif olarak sürdürmektedir.

1997 yılında MHP Ankara Keçiören Belediye Başkan Adayı olduktan sonra; 2006 ve 2015 yılları arasında yapılan, Milliyetçi Hareket Partisi Kurultaylarında, Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulunda üst düzey görevlerde bulunmuştur.

Milliyetçi Hareket Partisinden 24 ve 26. Dönem Milletvekili olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde de MHP adına aktif görevler yürütmüştür. Aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisinde uzun süredir, farklı birimlerde genel başkanlık görevlerinde bulunan Edip Semih Yalçın , partinin önemli isimlerinden biri olmuştur.

Edip Semih Yalçın 27. Dönem Milletvekili son genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Bölge milletvekili olarak meclise girmiştir.

18 Mart 2018 tarihinde MHP’nin yapılan son kurultayında yeniden yapılan görevlendirmeler sonucu, Edip Semih Yalçın Teşkilat İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN'nın Yayınlanmış Önemli Kitapları

2003 - Türkiye Cumhuriyeti tarihinin kaynakları

2004 - Türkiye Cumhuriyeti tarihi

2005 - Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya geçişi Salim Koca

2009 - Cumhuriyet döneminde Doğu Anadolu'ya yapılan kamu harcamaları (1960-1980)

2011 - Mustafa Kemal Atatürk Hayati Ve Eseri

2013 - İlmî makaleler Edip Semih Yalçın

2017 - Basbug Alparslan Türkes

2017 - FETÖ ihaneti ve Devlet Bahçeli gerçeği

