Rusya'dan Türkiye'ye F - 35 Mesajı!

Merkezi Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Askeri ve Politik analiz Bürosu Başkanı Aleksandr Mihaylov , Rus savaş uçağı Su – 35’lerin tüm özelliklerinin ABD’nin F – 35 savaş uçakları ile rekabet edebilecek güçte olduğunu ve Su – 35’lerin manevra kabiliyetlerinin daha iyi olduğuna yönelik açıklamalarda bulundu. Rusya’dan gelen bu açıklamanın Türkiye ve ABD’ye bir mesaj olduğu düşünülmektedir. Uzun süredir F – 35 krizi yaşayan Türkiye, füze savunma sistemlerinde olduğu gibi savaş uçağı tercihlerinde de Rusya’yı tercih edebileceği görüşü şu sıralar oldukça yaygın.

Geçtiğimiz günlerde Rostec Genel Müdürü Sergey Çemezov’un, Türkiye’ye Su – 35 uçaklarını teslim etmek için hazır olduklarını açıklamasının ardından, Askeri Politik Analiz Bürosu Başkanı Aleksandr Mihaylov’da benzer bir açıklamada bulundu.

Su – 35 savaş uçaklarının 5. Nesil F- 35 savaş uçaklarıyla aynı derecede güçlü olduğu ve hem taktiksel olarak hem de manevra kabiliyeti açısından daha avantajlı olduğunu belirten Mihaylov, Türkiye’nin savaş uçağı tercihinde de Rusya’yı seçmesine imalarda bulundu.

Rusya’dan Türkiye’ye Su – 35 Teklifi!

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov tarafından Türkiye’ye savaş uçağı teslimatının gerçekleştirilmesinin mümkün olduğunun açıklanmasının ardından, Rusya’da konuyla ilgili birçok yetkili isim benzer mesajları vermiştir. Türkiye’nin uzun süredir çözüme kavuşmayan meselelerinden biri olan F – 35 savaş uçağı meselesi, Rusya’nın yaptığı açıklamalarla daha da karmaşık bir hal almıştır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da sık sık Rusya’nın alternatif olarak gösterilmesi ve S – 400 teslimatının başlaması , F – 35’ler yerine Türkiye’nin Rusya’dan savaş uçağı alacağı iddialarını gündeme getirmiştir.

F – 35’lere ilişkin en son açıklama ise Rusya Askeri ve Politik Analiz Büro Başkanı Aleksandr Mihaylov’un, Rus savaş uçaklarının F – 35 ile rekabet edebilecek güçte olduğunu duyurması oldu. Batının yeni nesil savaş uçağı olan F – 35’lerin tüm taktik özelliklerine Su – 35’lerin sahip olduğuna vurgu yapan Aleksandr Mihaylov, Türkiye’ye de üstü kapalı bir mesaj vermiş oldu. Yakın dönemde T ürkiye’nin F – 35’ler hakkında vereceği karar merakla beklenmektedir.

ABD’nin Türkiye’ye F – 35 savaş uçaklarını teslim etmemesinin ardından Türkiye’nin F – 35’in alternatifi olan, Rusya;’nın Suho Su – 35 savaş uçaklarını alacağı iddiası kısa sürede dünyanın gündemine bomba gibi düşmüştür. Su – 27 Flanker tipi uçakların geliştirilmiş versiyonu olan Su – 35 savaş uçakları aynı zamanda F – 35 savaş uçaklarıyla hemen hemen aynı yeteneklere sahip.

Komsomolsk – on – Amur Uçak Üretim Ortaklığı (KnAAPO) tarafından üretilen Su – 35 tipi avcı jet uçağı, üstün manevra kabiliyetleri ve çok amaçlı özellikleriyle bir hayli dikkat çekmektedir. İlk defa 1980’li yıllarda üretilmeye başlanan Su – 27 uçaklarının bir devamı olan Su – 35’ler, uçağın ilk türevine göre oldukça farklı özelliklere sahiptir. Sukhoi yüksek performansa sahip Su – 35 savaş uçağı, tek koltuklu ve çift motorlu olarak, süper manevra kabiliyetine sahip avcı jet savaş uçağı olarak tasarlanmıştır.

İnsan ve makine etkileşimini güçlendirme sistemi olan aviyonik paketin yeniden modernizasyonun gerçekleştirilmesi üzerine, son teknolojiyle donatılmış Su – 35 savaş uçağı, Su – 27’den ilham alarak tasarlanmıştır. Su – 27’nin üst modeli olarak hazırlanan Su – 35 savaş uçakları, Askeri Politik Analiz Bürosu Başkanı Aleksandr Mihaylov tarafından yapılan açıklamayla F – 35 savaş uçaklarıyla rekabet edebilecek güçte olduğu duyurulmuştur.

1 pilotlu ve geniş manevra kabiliyetine sahip Su – 35 savaş uçakları ; 22,20 metre uzunluğa, 6,43 metre genişliğe ve 15.15 metre kanat açıklığına sahiptir. Ağırlığı 34.000 kg olan Su -35 savaş uçakları, teknik özellikleri sayesinde havada uzun süre birçok farklı manevrayı gerçekleştirebilmektedir.

F – 35 savaş uçaklarıyla hemen hemen aynı özelliklere sahip olan Su -35’lerin F – 35 savaş uçaklarından tek farkı, radarda görünmezlik özelliğidir. Yatay ve dikey itme gücüne sahip motorlarla, en yüksek hızına ulaştığında Su – 35 360 derece yön değiştirme seçeneğiyle de F – 35’lerden ayrılmaktadır.

Su – 35’lerde bir önceki modele göre yapılan en büyük değişimlerden biri de iç yakıt kapasitesidir. Diğer modelden %20 daha geniş iç yakıt kapasitesi, 11.5 tona çıkarılmış ve düşürme tanklarının da çıkarılmasıyla 14.5 tona kadar yakıt kapasitesinin arttırılması hedeflenmiştir. S- 35’lerde ayrıca; dijital fly - by – wire kontrol sistemi, head – up display, gece görüş sistemi vb. birçok yeni özellikte yer almaktadır.