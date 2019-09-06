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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu Adana'da
- Temel Karamollaoğlu, partisinin 2'nci belediye başkanları toplantısına katıldı
Siyaset 06.09.2019, 20:06
ADANA (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Adana'nın Kozan ilçesinde partisinin 2'nci belediye başkanları toplantısına katıldı.
Saadet Partili belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen programda belediye başkanları hizmetleri hakkında sunum yaptı.
Basına kapalı devam eden toplantıya Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İlyas Tongüç de katıldı.
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