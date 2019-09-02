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“Salda Gölü'nü layıkıyla koruyacağız“
- Emine Erdoğan, Salda Gölü ziyaretinin ardından izlenimlerini sosyal medyadan paylaştı. Erdoğan: "Vatandaşlarımızın da işbirliği ile inşallah Salda Gölü'nü layıkıyla koruyacağız"
Siyaset 02.09.2019, 15:09 03.09.2019, 08:32
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Vatandaşlarımızın da işbirliği ile inşallah Salda Gölü'nü layıkıyla koruyacağız." ifadesini kullandı.
Erdoğan, Salda Gölü ziyaretinin ardından izlenimlerini ve ziyarete ilişkin bazı karelerin yer aldığı fotoğrafları Twitter hesabından paylaştı.
Emine Erdoğan, Bakanlığın bölgeyi korumak üzere geliştirdiği projenin, araç girişinin yasaklanması, plastik ve kimyasal kullanımının kontrol altına alınması, sigara izmariti atılmaması, beton yapılaşmaya asla izin verilmemesi gibi bir dizi hassasiyet içerdiğini aktararak, "Vatandaşlarımızın da işbirliği ile inşallah Salda Gölü’nü layıkıyla koruyacağız." ifadesini kullandı.
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