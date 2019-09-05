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Şanlıurfa’da 3 kişi İyi Parti’den istifa etti

İYİ Parti Viranşehir İlçe Başkanı Zeynel Yazoğulları, teşkilattan sorumlu başkan yardımcısı ve parti sözcüsü, partisinden istifa etti.

Siyaset 05.09.2019, 20:14
Şanlıurfa’da 3 kişi İyi Parti’den istifa etti

İYİ Parti Viranşehir İlçe Başkanı Zeynel Yazoğulları, teşkilattan sorumlu başkan yardımcısı ve parti sözcüsü, partisinden istifa etti.

İYİ Parti Viranşehir İlçe Başkanı Zeynel Yazoğulları ile teşkilattan sorumlu başkan yardımcısı ve parti sözcüsü, partisinden istifa etti. Yazoğulları, yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Parti’nin toplumu birleştirmek, eşitlik ve demokrasi kavramlarına bağlılıktan uzaklaştığını belirterek istifa ettiklerini söyledi. Yazoğulları, "Partideki tüm görevlerimden ve üyeliğimden istifa ettim. Oluşturulan parti yönetimi büyük hatalar yapıyor. Gerek iç gerekse de dış siyasette umduğumuzdan farklı bir yol çizen İyi Parti’den istifa ettik. Önümüzdeki günlerde farklı bir siyasi yapılanma içinde yolumuza devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Yazoğulları, beraberinde, teşkilattan sorumlu başkan yardımcısı Adnan Çiftçi ile parti sözcüsü Ayhan Gönen’in de istifa ettiğini aktardı.

(İHA)
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