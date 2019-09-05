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Şanlıurfa’da 3 kişi İyi Parti’den istifa etti
İYİ Parti Viranşehir İlçe Başkanı Zeynel Yazoğulları, teşkilattan sorumlu başkan yardımcısı ve parti sözcüsü, partisinden istifa etti.
Siyaset 05.09.2019, 20:14
İYİ Parti Viranşehir İlçe Başkanı Zeynel Yazoğulları, teşkilattan sorumlu başkan yardımcısı ve parti sözcüsü, partisinden istifa etti.
Yazoğulları, beraberinde, teşkilattan sorumlu başkan yardımcısı Adnan Çiftçi ile parti sözcüsü Ayhan Gönen’in de istifa ettiğini aktardı.(İHA)
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