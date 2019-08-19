Sazak “Hainin ve bölücünün var olma hakkı yok”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak; Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyesine kayyum atanmasıyla ilgili başta anamuhalefet partisi sözcüleri olmak üzere gelen eleştirilere sert tepki gösterdi. Sazak “Demokrasi bulutu altında teröre ve destekçilerine insan hakları, eşitlik, adalet dağıtma çabalarındaki garabetlere hatırlatma; hainin, bölücünün, teröristin bu ülkede değil demokratik hakkı, var olma hakkı dahi yoktur” dedi.

MHP Eskişehir Milletvekili Sazak’ın yaptığı açıklama şöyle:

“Biz Şeyh Edebali’nin öğütleri, Muhyiddin Arabi’nin duaları, Yunus’un ‘yaradılanı severiz Yaradan’dan ötürü’sü ile harmanlanarak var olan bir devletiz. Hoşgörüyü de, merhameti de, adaleti de iyi biliriz. Lakin polisimizi ve askerimizi alçakça şehit edenlerin cenazesine giden, fikirlerine alkış tutan, gelecek planlarını alenen finanse etme çabalarındakilere müdahale ederken de gözümüzü kırpmayız, kimseye hesap vermeyiz. Devletimizin bütünlüğü ve bağımsızlığına yan gözle dahi bakılmasına müsamaha gösteremeyiz.

Teröristlerin hainliğine aldanmış, sindirilmiş, korkutulmuş topraklarımızın her metrekaresindeki masum vatandaşımız Türk Devletinin koruması güvencesi altındadır.

Sevr’i 100 yıl önce de kabul etmedik, 100 yıl sonra da türevlerini kabul etmeyiz. 100 yıl önce de Sevr’i destekleyenler haindir, şimdi de. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun almış olduğu kararların arkasındayız, yanındayız.”