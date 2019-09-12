“Şer odaklarının hedefi, Erdoğan'ı siyasetten uzaklaştırmak“

ERZURUM (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Şu anda muhalefetin ve aynı yönde düşünen bu ülke üzerinde hesabı olan şer odaklarının tek hedefi, AK Parti'den bir yonga koparmak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı siyaset sahnesinden uzaklaştırmak." dedi.

AK Parti Erzurum İl Başkanlığı ziyaretinde partililerle bir araya gelen Turhan, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin, dünyadaki diğer partiler arasında en iyi teşkilatlanmaya sahip olduğunu aktardı.

Turhan, AK Parti'nin üstlendiği misyonun önemini herkesin daha iyi bilmesi gerektiğini dile getirerek, "Bizi tehdit eden ve bu ülke üzerinde hesabı olan birçok devlet var. Birçok düşmanımız ve onların yerli işbirlikçileri var. Onların kullandıkları terör örgütleri, onlarla işbirliği içinde olan siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri var. Bu durumu çok iyi analiz ve tahlil edip, teşhisi koyup davamıza daha sıkı sarılmamız lazım." diye konuştu.

"Türkiye Cumhuriyeti devleti, AK Parti iktidardan düştüğünde bölünme sıkıntısıyla karşı karşıya kalabilir." ifadesini kullanan Turhan, şöyle devam etti:

"Allah muhafaza, Türkiye'nin düşmanları, Türkiye üzerinden hesaplarını daha rahat gerçekleştirebilir. Türkiye’yi geçmişte olduğu gibi kendi hesaplarının bir figüranı olarak kullanabilirler. Kullanmadılar mı? Müttefik dedik, o birlik, bu birlik dedik. Bunların hiçbirinden Türkiye gerçek manada kendi geleceği ile ilgili çok önemli kararlar sağlamadı. Tarihimizde bu hadiseleri hepimiz biliyoruz, görüyoruz."

- "Bu coğrafyada yaşamanın, hayat sürmenin bedeli bu"

Turhan, ülke tarihindeki önemli dönüm noktalarından ders çıkarılarak 2023 hedeflerinin ortaya konulduğunu vurguladı.

Eskiden siyasetçilerin, "Bölgede lider ülke olacağız" gibi söylemleri kullanamadığını dile getiren Turhan, şunları kaydetti:

"İstanbul'un fethi, Anadolu'nun milletimize Türk yurdu olarak kazanılmasının sebebi olan Malazgirt Zaferi gibi hadiseleri gelecekte hedef tahtası olarak belirledik. Birliğimizi ve beraberliğimizi, içeride ve dışarıda istiklalimizi tehdit eden saldırılar devam ediyor. Gün geçmiyor ki, bir şehit olmasın, bir ana gözyaşı dökmesin. Bunlar durmadı bu coğrafyada ve durmayacak da. Bu coğrafyada yaşamanın, hayat sürmenin bedeli bu. Ancak çok şükür eskisinden daha güçlüyüz. Düşmanlarımızın bize karşı olan yaptırım gücü daha az. Bir takım ittifaklara mahal vermiyoruz, kendi menfaatlerimiz ne ise onun kararını alıyoruz ve onu uyguladık. Bunun böyle devam etmesini de sağlamak için Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, AK Parti iktidarının devam etmesinin zorunlu olduğuna, milletimizi inandırmamız lazım."

Turhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı siyasetten uzak tutmak isteyenlerin niyetinin başka olduğunu aktardı.

"Yeniden bu millete rabbim İstiklal Marşı yazdırmayı nasip etmesin." diyen Turhan, şöyle devam etti:

"Şu anda muhalefetin ve aynı yönde düşünen bu ülke üzerinde hesabı olan şer odaklarının tek hedefi, AK Parti'den bir yonga koparmak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı siyaset sahnesinden uzaklaştırmak. Siyaset sahnesinde Recep Tayyip Erdoğan olduğu müddetçe hedeflerine varamayacaklarını anlayan ve bunu bilen, bu kanaate varan düşmanların hedefi belli. Biz liderimize sahip çıkacağız onun etrafında kenetleneceğiz. Onun davası için kendisi nasıl kefeni giyip, kelleyi koltuğa almışsa, biz de onun gibi aynı anlayışla hareket etmemiz lazım. Etmezsek bu topraklarda yeni Nene Hatunlar, Kara Fatmalar çıkarmak durumunda kalırız. Her şeyi yeniden inşa etmek durumunda kalırız."

Turhan, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i makamında ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.