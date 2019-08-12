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Şırnak’ta şehit olan uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak’da operasyon sırasında intikal halindeyken 25 metrelik uçurumdan düşerek şehit olan 26 yaşındaki şehit Jandarma Uzman Çavuş Hakan Altunyurt son yolculuğuna uğurlandı.

Siyaset 11.08.2019, 18:14
Şırnak’ta şehit olan uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
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Şırnak’da operasyon sırasında intikal halindeyken 25 metrelik uçurumdan düşerek şehit olan 26 yaşındaki şehit Jandarma Uzman Çavuş Hakan Altunyurt son yolculuğuna uğurlandı.

Şırnak’ın Bestler Dereler bölgesinde tim halinde yaya olarak intikal ederken dengesini kaybederek 25 metrelik uçurumdan düşen Jandarma Uzman Çavuş Hakan Altunyurt şehit oldu. Şehidin acılı haberi Ankara’nın Sincan ilçesinde bulunan baba evine ateş gibi düştü. Şehidin babası Yüksel Altunyurt ve annesi Necibe Altunyurt acı haberle yıkıldı. Şehidin naaşı Şırnak’ta düzenlenen tören sonrasında Ankara’ya gönderildi.

Başkentte Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında şehit Altunyurt naaşı, Sincan Çimşit Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze namazına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara Valisi Vasip Şahin, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları katıldı.

Cenaze namazı sonrasında top arabasına konulan şehidin cenazesi, gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. 26 yaşındaki şehidin Özlem adında bir kız kardeşi ve Zekeriya isminde de bir erkek kardeşi olduğu öğrenilirken şehidin bekar olduğu bilgisine ulaşıldı.

(İHA)
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