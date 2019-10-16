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SOn Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin’le telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Siyaset 15.10.2019, 23:47 16.10.2019, 00:12
SOn Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin’le telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı’nın terörle mücadelenin yanı sıra Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması ve siyasi çözüm sürecine vereceği katkıları ifade etti.

(İHA)

#Vladimir Putin #Cumhurbaşkanı Erdoğan #cumhurbaşkanı #son dakika
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