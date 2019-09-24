Sosyal medyada '#OurVoiceErdoğan' etiketine büyük destek
Sosyal medyada "Sesimiz Erdoğan" etiketine büyük destek.
Sosyal medyada '#OurVoiceErdoğan' etiketine büyük destek
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Heyeti'nda yaptığı konuşma evvelinde Twitter'da açılan "#OurVoiceErdogan" yaftayı yoğun alaka görüyor
ANKARA Anadolu Ajansı - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler BM Genel Heyeti'nda yaptığı konuşma evvelinde Twitter'da açılan "#OurVoiceErdogan" başlıklı heştek yoğun alaka görüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Heyet Salonu'nda, BM 74'üncü Genel Heyeti Genel Görüşmeleri Açılışı'nda yer aldı ve Genel Heyet'a hitap etti.
Sosyal medyada "Sesimiz Erdoğan" etiketine yerli ve yabancı kesimden büyük destek
Kısa müddette "trend topic" listesinde dünya sıralamasında ilk sıraya yerleşen etiket, yerli ve yabancı çok rakamda Twitter kullanıcısı tarafından paylaşıldı.
Dünyanın dört bir yanından Türkçe, İngilizce ve Arapça başta olmak üzere değişik dillerde yapılan paylaşımlarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrım yapmaksızın mazlum ve mağdurların yanında durduğu anlatıldı.
Paylaşımlarda, Erdoğan'ın uluslararası sistemdeki adaletsizliklere ve haksızlıklara itirazını her ortamda sarih vicdanlılıkla dile getirdiği ifade edildi.
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