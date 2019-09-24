Son Dakika
Sosyal medyada '#OurVoiceErdoğan' etiketine büyük destek
"Nükleer silahlar konusunu adalet temelinde bir çözüme kavuşturalım”
Konyaspor’da hazırlıklar yeniden başladı
BM 74. Genel Kurulu’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: “75. Genel Kurul Başkanlığı görevine talibiz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile görüştü
BM binası önünde Ruhani karşıtı protesto
Birer gün arayla 3 kez aynı manavı soyan hırsız kameralara yakalandı
Pakistan’daki 5.8 büyüklüğündeki depremde 19 kişi öldü
Umman’da fırtına nedeniyle hayat durdu
Trump : “İran halkı yoksulluğu azaltan bir hükümeti hak ediyor” - “ABD kalıcı düşmanlara asla inanmamıştır”

Sosyal medyada '#OurVoiceErdoğan' etiketine büyük destek

Sosyal medyada "Sesimiz Erdoğan" etiketine büyük destek.

Siyaset 24.09.2019, 20:59 24.09.2019, 21:18 Emir Yılmaz
Sosyal medyada '#OurVoiceErdoğan' etiketine büyük destek
banner63

Sosyal medyada '#OurVoiceErdoğan' etiketine büyük destek

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Heyeti'nda yaptığı konuşma evvelinde Twitter'da açılan "#OurVoiceErdogan" yaftayı yoğun alaka görüyor

ANKARA Anadolu Ajansı - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler BM Genel Heyeti'nda yaptığı konuşma evvelinde Twitter'da açılan "#OurVoiceErdogan" başlıklı heştek yoğun alaka görüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Heyet Salonu'nda, BM 74'üncü Genel Heyeti Genel Görüşmeleri Açılışı'nda yer aldı ve Genel Heyet'a hitap etti.

Sosyal medyada "Sesimiz Erdoğan" etiketine yerli ve yabancı kesimden büyük destek

Erdoğan'ın konuşması evvelinde Twitter'da "Sesimiz Erdoğan" anlamına gelen İngilizce "#OurVoiceErdogan" heştek açıldı.

Kısa müddette "trend topic" listesinde dünya sıralamasında ilk sıraya yerleşen etiket, yerli ve yabancı çok rakamda Twitter kullanıcısı tarafından paylaşıldı.

Dünyanın dört bir yanından Türkçe, İngilizce ve Arapça başta olmak üzere değişik dillerde yapılan paylaşımlarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrım yapmaksızın mazlum ve mağdurların yanında durduğu anlatıldı.

Paylaşımlarda, Erdoğan'ın uluslararası sistemdeki adaletsizliklere ve haksızlıklara  itirazını her ortamda sarih vicdanlılıkla dile getirdiği ifade edildi.

#sosyal medya #etiket #destek #OurVoiceErdoğan #sesimiz erdoğan #twitter #BM
Yorumlar (0)
19°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 24 Eylül 2019
İmsak 05:08
Güneş 06:31
Öğle 12:46
İkindi 16:09
Akşam 18:50
Yatsı 20:08
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 5 11
2. Real Madrid 5 11
3. Granada 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Sevilla 5 10
6. Atletico Madrid 5 10
7. Villarreal 5 8
8. Barcelona 5 7
9. Levante 5 7
10. Osasuna 5 7
11. Getafe 5 6
12. Valencia 5 5
13. Deportivo Alaves 5 5
14. Real Betis 5 5
15. Real Valladolid 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 5 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 5 1

Gelişmelerden Haberdar Olun

@