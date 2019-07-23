Süleyman Demirel Kimdir? Süleyman Demirel'in En Meşhur Sözleri!

Türk siyasetinin unutulmaz isimlerinden biri olan Süleyman Demirel , 1 Kasım 1924 yılında Isparta’nın Ataybey ilçesine bağlı bir köy olan İslamköy’de dünyaya gelmiştir. Yakın dönem Türk siyasi tarihi içinde birçok önemli görevde bulunmuş olan Süleyman Demirel, Türkiye Cumhuriyeti’nin 9. Cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştır. İnişli çıkışlı bir siyasi kariyere sahip olan Süleyman Demirel, Türkiye’de en genç başbakan, politikacı ve genel müdür, rekorlarını kırmış, hem yaptığı açıklamalarla hem de kendine has tarzıyla Türk siyasetine damgasını vurmuş isimler arasında yer almaktadır.

Süleyman Demirel, 7 farklı hükümet döneminde siyasetin içinde her zaman aktif rol oynamış ve Türkiye yönetiminin merkezindeki en önemli makamlarda uzun yıllar görevler yapmıştır. Siyasi hayatı boyunca sayısız ilki gerçekleştiren Süleyman Demirel, aynı zamanda zaman zaman kullandığı sözler ve yaptığı açıklamalarla da bugün bile gündemde yerini almayı başarmış bir şahsiyettir.

Yakın siyasi tarihimizin önemli figürlerinden biri olan Süleyman Demirel, yaşamı boyunca hem sözleriyle hem de yaptığı projelerle birçok kişinin sempatisini kazanmayı başarmıştır.

Türk siyasi tarihi içinde İsmet İnönü ve Recep Tayyip Erdoğan’dan sonra en uzun süreyle görev yapan başbakan olarak tarihe geçmiştir. Genel müdürlük, parti genel başkanlığı, başbakanlı ve cumhurbaşkanlığı makamlarında farklı dönemlerde hizmetler yürüten Süleyman Demirel , 2015 yılında hayatını kaybetmiştir.

Süleyman Demirel Kimdir?

1 Kasım 1924 yılında Isparta, Atabey ilçesi İslamköy’de dünyaya gelen Süleyman Demirel, ilkokulu köyünde okuduktan sonra, ortaokul ve lise öğrenimini Isparta ve Afyonkarahisar’da tamamlamıştır. Lise eğitimini bitirdikten sonra İstanbul teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesini kazanan Süleyman Demirel, yüksek bir dereceyle bu okuldan mezun olmuştur.

1949 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden, yüksek inşaat mühendisi derecesiyle mezun olan Süleyman Demirel, 1948 yılında uzaktan akrabaları olan Nazmiye Demirel ile evlenmiştir.

1950 yılında Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünde çalışma hayatına atılan Süleyman Demirel, zekâsı ve çalışkanlığıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekmiş ve bağlı bulunduğu kurum tarafından burs verilerek, araştırma yapması için Amerika Birleşik Devletlerine gönderilmiştir . 1953 yılında ABD’den geri dönen Süleyman Demirel, Seyhan Barajı İnşaatında görevliyken, başarılı bir proje yönetimi gerçekleştirdiği için dönemin başbakanı Adnan Menderes tarafından, 1954 yılında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Barajlar Dairesi Başkanlığına getirilmiştir.

1955 yılında DSİ (Devlet Su İşleri) Genel Müdürlüğü görevine atanmıştır . Bu görevi sırasında da akademik faaliyetlerine devam eden Süleyman Demirel, ABD’ye yeniden burslu olarak eğitim almak için gitmiştir. Askerlik görevini yapmak için 1960 yılında geri dönüş yapan Süleyman Demirel, askerlikten sonra serbest olarak mühendislik yapmaya başladı.

1960 yılından sonra siyasi hayata atılan Süleyman Demirel, daha önce getirildiği görevlerde her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış ve siyasi yaşamında da aynı doğrultuda hizmetlerini yürütmüştür.

Süleyman Demirel’in Siyasi Kariyeri

1960 yılından sonra ilk defa Adalet Partisi’ne girerek siyaset hayatına başladı. 1962 yılında Adalet Partisi I. Kongresinde , AP’nin genel idare kuruluna seçilerek aktif siyaset yapmaya başlamıştır. Adalet Partisi liderlerine yönelik yürütülen af kampanyaları ve diğer siyasi faaliyetlerin içinde aktif olarak görev yapan Süleyman Demirel, Adalet Partisi genel merkezine yapılan saldırılardan sonra siyasetten bir süreliğine çekildi. Bu davranışı sonraki yıllarda rakipleri tarafından kara propaganda olarak aleyhine kullanılmıştır.

28 Kasım 1964 yılında Adalet Partisi kongresinde güçlü rakipleri olmasına rağmen delegelerin oylarının büyük bir bölümünü alarak, Adalet Partisi genel başkanlığına seçilmiştir. 1965 yılında İsmet İnönü’nün hükümetinin düşürülmesinden sonra; Yeni Türkiye Partisi, Adalet Partisi, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi , Millet Partilerinin ortaklığıyla kurulan 29. Koalisyon hükümetinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi dışından seçilerek; başbakan yardımcılığı ve devlet bakanı olarak hükümette ilk görevini almıştır.

1965 yılında yapılan Türkiye genel seçimlerinde, birçok partinin yok olmasının da etkisiyle tüm oyların %52,8’ni alarak büyük bir başarıyla Adalet Partisi tek başına iktidar oldu. Bu tarihten sonra sürekli olarak darbeler, muhtıralar ve siyasi krizlerle boğuşacak olan Süleyman Demirel, 17 Nisan 1993 yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ani ölümünün ardından, 4 Mayıs’ta Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan seçim ardından, Türkiye Cumhuriyeti 9. Cumhurbaşkanı olarak göreve gelmiştir.

18 Mayıs 1996 yılında İzmir’de katıldığı bir etkinlikte suikasta uğrayan Süleyman Demirel, bu suikasttan yara almadan kurtulmuştur. 28 Şubat sürecinde yaşanan olayların mimarı olarak birçok kişi tarafından Süleyman Demirel görülmektedir. Ancak farklı bir görüşe göre de 28 Şubat’ta ülkede bir darbenin yapılmasını engelleyen kişi olduğu görüşü de oldukça yaygındır.

Türk siyasi tarihinde uzun bir dönem hizmet yürütmüş olan Süleyman Demirel, Türk siyasetinin en önemli isimlerinden biridir. Vatandaşların büyük bir bölümü tarafından sevilen Süleyman Demirel, 13 Mayıs 2015 tarihinde böbrek ve kalp yetmezliğine bağlı olarak hayatını kaybetmiştir. Ölümünün açıklanmasının ardından ülke genelinde 17 ve 19 Haziran tarihlerinde ulusal yas ilan edilerek, Süleyman Demirel anısına törenler düzenlenmiştir.

Süleyman Demirel'in Sözleri!

Memlekette petrol vardı da şerbet yapıp biz mi içtik?

Türkiye’nin durumunu bir kelimeyle anlatın derseniz "iyidir" derim. İki kelimeyle anlatın derseniz "iyi değildir" derim.

Bize plan değil, pilav lazım.

Yağmur yağarken "ben ıslanmam" diyemezseniz.

Dünkü güneşle bugünkü çamaşır kurutulmaz.

Aslana hüviyet sorulmaz demişler. Kimlik taşımam.

Ege bir Yunan gölü değildir. Ege bir Türk gölü de değildir. Binaenaleyh, Ege bir göl de değildir.

Galibiyetin sahibi çoktur, mağlubiyetin sahibi yoktur. Yenilgi yetimdir.

Yollar yürümekle aşınmaz.

Devlet bazen rutinin dışına çıkabilir.

İcabı olup olmadığı tartışılabilir. Ama icabı varsa feminizm fevkalade güzel bir şeydir.

Mizah bir yumruktur, ne zaman kime vuracağı belli olmaz.

GAP'ı kimseye gap diye gaptırmam.

Bulut buluttur, bulutun akı da buluttur garası da, binaaneleyh, üzerine gonuşmaya değmez.

Meseleleri mesele etmezseniz ortada mesele kalmaz.

Elektriğin komünisti olur mu? Yazın biz Bulgaristan'dan elektrik alıyoruz. Kışın Bulgaristan bize elektrik veriyor.

Dün dündür, bugün bugündür.

Demokrasilerde çareler tükenmez", "Bana sağcılar adam öldürtüyor dedirtemezsiniz", "Yollar yürümekle aşınmaz", "Va mı bunun başka izah tarzı

Verdimse ben verdim.

Çay'a yapılan zam değildir. Kalite ayarlaması yapıldı. Çayın kalitesi yükseltildi.

Memleket meseleleri bir parkta oturarak halledilseydi, çok büyük bir park yaptırır hep beraber içinde otururduk.

MİT gizli saklı işler yapan bir teşkilat değildir.