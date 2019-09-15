Suriye zirvesi yarın

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Astana formatında 5’inci Üçlü Zirve Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımları ile 16 Eylül’de Ankara’da gerçekleştirilecek.
Siyaset 15.09.2019, 13:43 15.09.2019, 14:02
Astana formatında 5’inci Üçlü Zirve Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımları ile 16 Eylül’de Ankara’da gerçekleştirilecek.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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