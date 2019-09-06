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TBMM Başkanı Şentop ile Bakan Pakdemirli yerli elektrikli traktör kullandı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İTÜ Ayazağa Kampüsü’nde yerli ve milli elektrikli traktör kullandı. Şentop, “Diğer traktörlerden daha başarılı, inşallah seri üretimine geçilir” derken, Bakan Pakdemirli ise, “Önümüzdeki günlerde de bir miktarda olsa biz TİGEM’deki bine yakın traktörümüzün bir kısmını elektrikli traktörlerle değişim sürecini başlatıyoruz” dedi.

Siyaset 06.09.2019, 17:51
TBMM Başkanı Şentop ile Bakan Pakdemirli yerli elektrikli traktör kullandı
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İTÜ Ayazağa Kampüsü’nde yerli ve milli elektrikli traktör kullandı. Şentop, “Diğer traktörlerden daha başarılı, inşallah seri üretimine geçilir” derken, Bakan Pakdemirli ise, “Önümüzdeki günlerde de bir miktarda olsa biz TİGEM’deki bine yakın traktörümüzün bir kısmını elektrikli traktörlerle değişim sürecini başlatıyoruz” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İTÜ Maslak Ayazağa Kampüsü’nde 2020’de seri üretimine geçilecek olan ve Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyan milli ve yerli prototip elektrikli traktörünü test etti. Yerli ve milli imkanlarla üretilen elektrikli traktörlerin çiftçinin yakıt maliyetini önemli ölçüde azaltacak. Bakan Pakdemirli ile traktöre binan Şentop, kampüs içerisinde birkaç kez tur attı.

“TÜM TESTLERDEN BAŞARILI ÇIKMIŞ, İNŞALLAH BUNUN SERİ ÜRETİMİNE GEÇİLİR”

Testin ardından açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Ankara’da bakanlığımız hasatla ilgili yapmış olduğu şenlikte Cumhurbaşkanımız bunu kullanmıştı. O traktör budur. İnşallah buradan hareketle yerli ve milli bütün otomobiller ve büyük araçları Türkiye imal edecek. Onlardan bir model, bunların geliştirilmesi ve desteklememiz lazım. İlk test çok iyiydi, burada imkanlarımız dahilinde kullandık. Güçlü bir motoru var, zaten daha önce de test edilmiş birkaç görüntü de gördüm. Diğer traktörlerle de güç bakımından yarıştırılmış ve test edilmiş. Hepsinden de başarılı çıkmış. İnşallah bunun seri üretimine de geçilir. Bunu ümit ediyoruz” dedi.

“TRAKTÖRÜMÜZÜN BİR KISMINI ELEKTRİKLİ TRAKTÖRLERLE DEĞİŞİM SÜRECİNİ BAŞLATIYORUZ”

Bakan Pakdemirli ise, “Ben de traktörü üretene teşekkür ediyorum. Bugün gelmişken, üretim merkezine bir uğramak istedik. Traktörümüzün prototipinin hazır olduğunu söylemiştim. Şu an tarla ve saha denemeleri devam ediyor. Bunların hepsinde de şu anda yüzde 100’ün üzerinde performansla denemeleri tamamladık. Önümüzdeki günlerde de bir miktarda olsa biz TİGEM’deki bine yakın traktörümüzün bir kısmını elektrikli traktörlerle değişim sürecini başlatıyoruz. Bu da bize aslında birkaç prototipin ötesinde 30-40 tane tarlada çalışan ve gerçekten problemlerini görebileceğimiz bir deneme sahası oluşturacak. Bu da artık seri üretime geçmeden önceki son haftadır. Hem denemeleri yapmış olacağız hem de gerçek anlamda saha da ve zorlu şartlarda 30-35 traktörü de denemiş olacağız. Şu anda o safhaya geldik, ilerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz” ifadelerini kullandı.

İLK ETAPTA 10 BİN ADET ÜRETİLMESİ HEDEFLENİYOR

Yüzde 95 yakıt tasarrufu sağlayan, 45 dakikada şarj olan, 7 saat aralıksız çalışma ve 7 saatlik maliyetinin 20 lira olduğu öğrenilen elektrik traktörün bakım masrafının olmadığı öğrenildi. Ayrıca traktörün havayı kirletmediği, gürültüsünün az olduğu kapalı alan ve kent içi kullanıma uygun olduğu belirtildi. İlk etapta 10 bin adet traktörün 12 ila 18 ay sonunda üretilerek, çiftçinin kullanımına hazır hale getirilmesi hedefleniyor.

Öte yandan Bakan Pakdemirli ve TBMM Başkanı Şentop elektrikli traktörün ardından yerli ve milli elektrikli otomobili de test etti.

(Doğan Can Cesur - Yunus Emre Şeker - İsmail Coşkun/İHA)
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