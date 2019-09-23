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TBMM Başkanı Şentop, Nursultan Nazarbayev ile görüştü
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından kabul edildi.
Siyaset 23.09.2019, 15:34 23.09.2019, 22:52
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından kabul edildi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bugünkü temasları kapsamında daha sonra ise Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından kabul edildi. Görüşmede iki ülke ilişkileri ele alındı.
(İHA)
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